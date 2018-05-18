Kadın kaçırdığı iddia edilen vali merkeze çekildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2 ilin valisi merkeze alınırken, 4 ile yeni vali atandı. Merkeze çekilenler arasında eski sevgilisini kaçırıp darp ettiği belirtilen Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi de var.

© Fotoğraf : DHA Mahkemeden kadın kaçırdığı iddia edilen Kırklareli Valisi Çiftçi'ye: Yaklaşma

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Bakanlar Kurulu'nun vali kararları yer aldı. Buna göre hakkında kadın kaçırıp darp etmekten soruşturma bulunan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, merkeze çekildi. Merkeze çekilen bir diğer isim de Sinop Valiliği görevini yürüten Hasan İpek oldu.

Atama kararlarında yeni valiler de yer aldı. Buna göre, Hasan Işıldak Burdur Valisi, İbrahim Akın Kırşehir Valisi, Osman Bilgin Kırklareli Valisi, Köksal Şakalar Sinop Valisi oldu.