Kadın kaçırdığı iddia edilen vali merkeze çekildi

Atama kararlarında yeni valiler de yer aldı. Buna göre, Hasan Işıldak Burdur Valisi, İbrahim Akın Kırşehir Valisi, Osman Bilgin Kırklareli Valisi, Köksal Şakalar Sinop Valisi oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2 ilin valisi merkeze alınırken, 4 ile yeni vali atandı. Merkeze çekilenler arasında eski sevgilisini kaçırıp darp ettiği belirtilen Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi de var.
Atama kararlarında yeni valiler de yer aldı. Buna göre, Hasan Işıldak Burdur Valisi, İbrahim Akın Kırşehir Valisi, Osman Bilgin Kırklareli Valisi, Köksal Şakalar Sinop Valisi oldu.
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