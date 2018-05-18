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    Abdüllatif Şener

    Şener, gerekçe verdi: Erdoğan seçimi kaybedecektir

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Türkiye
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    AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybeden taraf olacağını söyledi. Şener'in bu iddiasına gerekçesi ise kötüleşen ekonomi oldu. Şener, "Sıkışıklık iktidarda olanların algısını vatandaş gözünde sürekli bozacaktır. Bu durum oya yansıyacaktır" dedi.

    Şener, Politikyol’dan Pelin Teymur’a verdiği röpotajında ekonomideki sıkışıklığın bütün vatandaşlara yansıyacağını bu durumun da Erdoğan'ın seçimi kaybetmesine neden olacağını söyledi.

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    © AA /
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    Şener'in ifadelerinden bir kısım şöyle:

    Doların yükselişiyle beraber ekonomide ciddi bir kriz söz konusu. Sizce ekonominin gidişatı ne yönde olacak ve bu durumun seçime etkisi nasıl olacak?

    Açıkça görüyoruz ekonomi uzunca bir süredir Türkiye'de kötü yönetiliyor. Ekonomiyi kurallara göre yönetmesini bilmeyen, gerekli önlemleri almasını bilmeyen, Türk ekonomisinin dinamiklerini harekete geçiremeyen bir iktidardan söz ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz sürekli milli para değer kaybediyor. Bu durum ekonominin barometresi gibidir, ekonominin nereye gittiğini gösterir. Küresel rekabet gücünü kaybettiğini gösterir ekonominin. Milli paranın değer kaybetmesi demek uluslararası ticarette, ekonomik ilişkilerde rekabet edemiyorsunuz, ihracattan çok daha fazlasını ithal ediyorsunuz, bunun neticesinde milli geliriniz gerekli düzeye çıkamıyor ve diğer ekonomik göstergeleriniz de bozuluyor demektir. Gerçekten Türkiye ekonomisi böyle bir noktada. Son dönemlerde de bildiğiniz gibi bir taraftan cari açığın artması, bir taraftan dış borçların artması nedeniyle dış açıkta büyük problemler ortaya çıktı. 1 yıl içerisinde 220 milyar dolar bulmak zorunda Türkiye. Bunu bulamadığı takdirde bu krizdir ve bütün sektörleri derinden etkileyen sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

    Şu anda sıcak para bulma sıkıntısı var mı?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
    © Fotoğraf : AA
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    Zaten Türkiye'de cari açık döviz sıkıntısına yol açıyor ve bu nedenle de dolar sürekli yükseliyor. Yabancı parayı bir mal gibi düşünebilirsiniz. Bir mal piyasada kıt hale gelirse, yani talep arzdan fazla hale gelirse, o malın fiyatı yükselir. Döviz de öyledir. Dövize çok ihtiyacınız var. Neden? Dış borcunuz çok, dış borç ödemeniz var. Ayrıca ithalat fazlanız var. İthalatı karşılayabilmeniz için de dövize ihtiyacınız var. Türkiye'nin döviz talebi o kadar yüksek ki bunu karşılamakta zorluk çektiği için dövizin değeri sürekli artıyor. Bu dış dengeden kaynaklanan bir hadisedir ve sürdürülemez bir şeydir. Belli bir noktaya geldiği zaman bütün göstergeleri topyekun bozacak şekilde patlar. Yani ülke krize doğru gidiyor. Bana kalırsa zaten krize giden ekonomiyi gördüler onun için hemen 24 Haziran gibi çok erken tarihte seçim kararı aldılar. Seçimi kazandıktan sonra kriz çıkarsa “Önümüzde 4-5 yıl var, toparlarız, millet batırdığı parayı, işyerini, çektiği acıyı unutur.” diye düşündüler. Bütün taktik bundan ibaret.

    Türk Lirası, para, maaş
    © AA /
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    Ekonomideki bu durum seçimden önce etkisini gösterir mi?

    Şu anda etkisini göstermeye başladı zaten. Önümüzde 40 güne yakın bir süre var. Ve bu süre çok zor geçeceğe benziyor. Mesela dolar 4 TL ike 4,50 TL oldu. Neresinden bakarsanız bakın korkunç bir artış var. İthalat yapan tüccar dışarıdan yüksek dövizle getirdiği malı içerde kaça satacak? Zaten kar marjları düşmüşken bu sefer iç piyasada bu ürünleri satma zorluğuna düşecek. Bütün sektörler can çekişecektir. Fabrikalar pahalı maliyetler yüzünden ürün satamayacaktır, bu fabrikalar iflas edecektir, kapanacaktır. Artık insanlar ticaret yapmayacaktır. Esnaf dükkanının kirasını ödeyemeyecektir. Bütün gelir grupları sıkışacaktır. Bu sıkışıklık elbette iktidarda olanların algısını vatandaş gözünde sürekli bozacaktır. Bu durum da oya yansıyacaktır. Öyle zannediyorum ki neticede Sayın Erdoğan seçimi kaybedecektir.

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Abdüllatif Şener, Türkiye
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