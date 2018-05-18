Çorum'daki 'gizemli kız'ın niye mezarlıkta ağladığı belli oldu

Çorum Ulu Mezarlık’ta ağlayan 'gizemli kız'ın ağladığı mezarda yatan Fatma Çiftçi ile bir alakası olmadığı ifade edildi. Kızın bu mezarda ağlamasının sebebininse bölgenin yol kenarında ve aydınlık olması yüzünden olduğu belirtildi.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu, mezarlıkta ağlayan genç kızla ilgili son gelişmeleri öğrenmek için bölgeye gitti. Boylu'nun aktardığına göre Çorum halkının peşini bırakmadığı gizemli kızla ilgili konuşulanlar şöyle:

"Mezarlıktaki kızın, mezarı başında ağladığı Fatma Çiftçi ile bir ilgisi yok. Kızın, şizofren olduğu söylendi. Kızın, geçmişte zor günler geçirdiği, bu yüzden hastalandığı ve kendini toplumdan soyutladığı belirtiliyor.

'RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE YATIRILDI'

Kızın, Fatma Çiftçi’nin mezarının başında ağlama sebebi, bu mezarın yol kenarında ve aydınlık olması. Kız, bulunduktan sonra bir süre Çorum’da bir hastanede kaldı, daha sonra da başka bir ildeki ruh sağlığıyla ilgili bir hastaneye yatırıldı."

BELEDİYE BAŞKANI: BİZİ BÖYLE ANMAYIN

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu kızın, psikolojik yönden normal olmayan bir vatandaşımız olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Bizim mezarlıklar müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, böyle bir vatandaşımızın gece mezarlıklarda gezip ağladığını söylediler. Çorum’un gizemli kızla anılmasını doğru buluyorum. Gizemli kızın efsaneleştirilmesi açıklamalarını çok iyi bilmiyorum. Böyle bir açıklama arkadaşlarımız tarafından iyi niyetle yapılmıştır. Ancak akla önceden planlanmış da turizme katkı sağlasın anlayışına meydan vermemek için bu konuda konuşmak istemiyorum."

Çorum Valiliği yetkilileri de şu açıklamayı yaptı:

“Kızın bulunması ve onunla konuşulmasını istemiyoruz. Çocuk hakları açısından ve özel hayatın mahremiyeti açısından bundan öteye gitmemeli. İş sosyal medyaya düştüğünde kötü bir hal alabiliyor. ‘Sizin yaptığınızı Çorumlu yapmaz’ sözünü aşmaya çalışıyoruz… Tekrar katmerleniyor. Çorum’da, Alacahöyük, Hattuşa gibi yerler merak edilsin istiyoruz. Bu olay mezarlıktan çıkarılmalı. Kız konusunda hassas bir çalışma yürütüyoruz ve kızın bulunmasına asla izin verilmeyeceğini düşünüyoruz."

'SOSYAL MEDYADA YAZILANLARDAN EFSANE GELİŞTİRECEĞİZ'

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürvekili Ömer Arslan da “Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikâyelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz” dedi.



