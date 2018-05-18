Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni bir çözüm süreci yok

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan İlnur Çevik'in 24 Haziran'dan sonra yeni bir çözüm süreci olabileceğine dair açıklamasını yalanladı. Kalın, "Gündemde yeni çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yok" dedi.

Dün akşam Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, AK Parti ile MHP'nin yaptığı ittifakın doğu ve güneydoğudaki halkı rahatsız ettiğini söyledi ve seçimden sonra yeni çözüm süreci olabileceğini belirtti.

© AA / Arşiv Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Seçimden sonra yeni çözüm süreci olabilir

Çevik'in bu sözlerine Kalın'dan yalanlama geldi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur.

Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır.

Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir."