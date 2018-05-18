KONDA'dan AK Parti seçmeni analizi: AB üyeliği istemiyor, en çok ATV izliyor, internete girmiyor

KONDA'nın raporuna göre, internet kullanımı AK Parti seçmenleri arasında Türkiye ortalamasının aşağısında. İzlemeyi en fazla tercih ettiği TV kanalları sırasıyla ATV, TRT ve A Haber olan AK Parti seçmenlerinin AB üyeliği konusundaki görüşleri olumsuz. Türkiye'de yargının işleyişinden memnun olduğunu söyleyen tek seçmen grubu da AK Parti'ye ait.