KONDA'dan AK Parti seçmeni analizi: AB üyeliği istemiyor, en çok ATV izliyor, internete girmiyor

Türkiye'nin en güvenilir araştırma kuruluşlarından KONDA, 'Seçmen Kümeleri' başlığıyla, AK Parti, MHP, CHP ve HDP seçmenini incelediği bir rapor serisi hazırladı. Dört büyük partinin seçmen tabanı profillerinin ihtiyaç ve taleplerinin incelendiği raporların ilkinde, AK Parti seçmeni irdelendi.
Türkiye'deki seçmen kümelerini anlamaya yardımcı olacak beş rapor yayınlıyoruz. Bunlardan ilki olan “Türkiye’de Seçmen Kümeleri: Ak Parti Seçmenleri” raporu yayında. https://t.co/mxZaeYAkQv pic.twitter.com/XH3ywVkhwt— Konda Araştırma (@kondaarastirma) May 16, 2018
Baran Alp Uncu imzalı AK Parti seçmeninin demografik özellikleri ve görüşlerinin incelendiği raporun öne çıkan başlıkları şöyle:
'YÜZDE 36'SI İNTERNET KULLANMIYOR'
- AK Parti seçmenlerinin yüzde 36'sı internete hiç girmemektedir. Türkiye 2017 genel seçmen ortalamasında internete hiç girmeyenlerin oranı yüzde 29'dur. Buna göre, internet kullanımı AK Parti seçmenleri arasında Türkiye ortalamasından aşağıdadır. yüzde 8'lik AK Parti seçmeni internete girse de sosyal medya kullanıcısı olmadığını ifade etmektedir.© AA / Mehmet Ali Özca
'EN ÇOK ATV İZLİYOR'
- AK Parti seçmenlerinin haberleri izlemeyi en fazla tercih ettiği televizyon kanalları sırasıyla yüzde 26 oranıyla ATV, yüzde 19 ile TRT ve yüzde 17 ile A Haber'dir."
'OY TERCİHİNİ LİDER BELİRLİYOR'
- AK Parti seçmenlerinin üçte ikisinin ideoloji ve uygulanan politikalardan bağımsız olarak partisinin etrafında kemikleştiği sonucuna varılabilir. Toplamda yüzde 68 oranında AK Parti seçmeni oy tercihlerini lider ve parti kimliği nedeniyle yapmaktadır.
'YÜZDE 25'İ AB ÜYELİĞİNİ YANLIŞ BULUYOR'
- AK Parti seçmenlerinin Avrupa Birliği'ne üyelik konusundaki görüşleri ağırlıklı olarak olumsuzdur. "Türkiye mutlaka Avrupa Birliği'ne üye olmalıdır" görüşünü 'doğru' bulanlar Aralık 2015'te AK Parti seçmenlerinin yarısını oluşturmaktadır. Yüzde 25 oranında AK Parti seçmeni Avrupa Birliği'ne üyeliğin yanlış bulmaktadır."
'EKONOMİ KONUSUNDA GENELDE İYİMSER, ÖZELDE KARAMSAR'
'ÇOĞUNLUĞU 'LAİKLİK ANAYASADA AYNI ŞEKİLDE KALSIN' DİYOR'
'MEDYAYA BASKI YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR'
'OTORİTERLİĞE İNANMIYOR'
'KURDAKİ İSTİKRARSIZLIK 'DIŞ GÜÇLERİN' OPERASYONU'
- AK Parti seçmenlerinin büyük çoğunluğu döviz kurunda son dönemde yaşanan istikrarsızlığın nedenini 'dış güçlerin Türkiye'ye karşı bir operasyonu' olarak görmektedir.
'İNTERNETTEN HABER ALAMAYANLARIN ÇOĞUNLUĞU AK PARTİ SEÇMENLERİ'
- Tüm partilerin seçmenlerinin büyük çoğunluğu internete girmediğini veya internetten haber almadığını söylemektedir. İnternete girmeyenlerin ve internetten haber almayanların toplam oranı yüzde 81 ile en çok AK Parti seçmenlerindedir.
'İNTERNETE SANSÜRDEN MEMNUN'
- Devletin dönem dönem sosyal medya mecralarına erişimi kısıtlamasından en az rahatsız olan seçmenlerin AK Partili'ler olduğu görülmektedir. AK Parti seçmenlerinin beşte biri 'rahatsızım' derken, bu oran CHP'liler arasında yüzde 88, HDP'lilerde yüzde 82, MHP'lilerde yüzde 57 ve diğer partilerin seçmenlerinde yüzde 48'e çıkmaktadır. Rahatsız olmadığını söyleyenler ve memnun olduğunu söyleyenler en fazla AK Partili'lerdir.© Sputnik / Ruslan Krivobok
'YÜZDE 70'İ HUKUKUN VE YARGININ İŞLEYİŞİNDEN MEMNUN'
- Türkiye'de hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu söyleyen tek seçmen grubu AK Parti'ye aittir. AK Parti seçmenlerinin yüzde 70'i hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu belirtmektedir.
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