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    AK Parti, seçmen, bayrak

    KONDA'dan AK Parti seçmeni analizi: AB üyeliği istemiyor, en çok ATV izliyor, internete girmiyor

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (352)
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    KONDA'nın raporuna göre, internet kullanımı AK Parti seçmenleri arasında Türkiye ortalamasının aşağısında. İzlemeyi en fazla tercih ettiği TV kanalları sırasıyla ATV, TRT ve A Haber olan AK Parti seçmenlerinin AB üyeliği konusundaki görüşleri olumsuz. Türkiye'de yargının işleyişinden memnun olduğunu söyleyen tek seçmen grubu da AK Parti'ye ait.

    Türkiye'nin en güvenilir araştırma kuruluşlarından KONDA, 'Seçmen Kümeleri' başlığıyla, AK Parti, MHP, CHP ve HDP seçmenini incelediği bir rapor serisi hazırladı. Dört büyük partinin seçmen tabanı profillerinin ihtiyaç ve taleplerinin incelendiği raporların ilkinde, AK Parti seçmeni irdelendi.

    ​Baran Alp Uncu imzalı AK Parti seçmeninin demografik özellikleri ve görüşlerinin incelendiği raporun öne çıkan başlıkları şöyle:

    'YÜZDE 36'SI İNTERNET KULLANMIYOR'

    • Tayyip Erdoğan
      © AA / Mehmet Ali Özca
      Erdoğan'dan internet uyarısı: Artık zehir evin içinde
      AK Parti seçmenlerinin yüzde 36'sı internete hiç girmemektedir. Türkiye 2017 genel seçmen ortalamasında internete hiç girmeyenlerin oranı yüzde 29'dur. Buna göre, internet kullanımı AK Parti seçmenleri arasında Türkiye ortalamasından aşağıdadır. yüzde 8'lik AK Parti seçmeni internete girse de sosyal medya kullanıcısı olmadığını ifade etmektedir.

    'EN ÇOK ATV İZLİYOR'

    • AK Parti seçmenlerinin haberleri izlemeyi en fazla tercih ettiği televizyon kanalları sırasıyla yüzde 26 oranıyla ATV, yüzde 19 ile TRT ve yüzde 17 ile A Haber'dir."

    'OY TERCİHİNİ LİDER BELİRLİYOR'

    • AK Parti - 'Evet' kitapçığı
      © AA /
      AK Parti, kararsız seçmen için kapı kapı dolaşacak
      AK Parti seçmenlerinin oy verme tercihlerini belirleyen başlıca etkenin partinin lideri olarak gözükmektedir. Yüzde 46 oranında Ak Parti seçmeni seçimlerde oyunu partinin lideri için verdiğini ifade etmektedir. Bunu, yüzde 22 ile oyunu AK Parti'nin taraftarı olduğu için ve yüzde 22 ile ideolojik nedenlerle kullandığını söyleyen seçmen grupları izlemektedir. Seçimlerde kararını son dakikada vererek oy kullanan AK Parti seçmenlerinin oranı yüzde 9, herhangi bir parti bağımlılığı olmadan oy kullandığını belirtenlerin oranı sadece yüzde 1'dir.
    • AK Parti seçmenlerinin üçte ikisinin ideoloji ve uygulanan politikalardan bağımsız olarak partisinin etrafında kemikleştiği sonucuna varılabilir. Toplamda yüzde 68 oranında AK Parti seçmeni oy tercihlerini lider ve parti kimliği nedeniyle yapmaktadır.

    'YÜZDE 25'İ AB ÜYELİĞİNİ YANLIŞ BULUYOR'

    • AK Parti seçmenlerinin Avrupa Birliği'ne üyelik konusundaki görüşleri ağırlıklı olarak olumsuzdur. "Türkiye mutlaka Avrupa Birliği'ne üye olmalıdır" görüşünü 'doğru' bulanlar Aralık 2015'te AK Parti seçmenlerinin yarısını oluşturmaktadır. Yüzde 25 oranında AK Parti seçmeni Avrupa Birliği'ne üyeliğin yanlış bulmaktadır."

    'EKONOMİ KONUSUNDA GENELDE İYİMSER, ÖZELDE KARAMSAR'

    • Taksim Meydanı, 1 Mayıs, Polis
      © AA /
      AK Parti, seçmenlerin sorunlarını buldu: OHAL, ekonomi ve demokrasi
      Her ne kadar AK Parti seçmenleri ekonominin genel yönetimi ve durumu konularında iyimser görüşlere sahip olsa da, bireysel ekonomik durumları hakkında daha karamsar bir tavır sergilemektedirler. "Önümüzdeki aylarda kendi hayatınızda bir ekonomik zorluk bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya AK Parti seçmenlerinin yüzde 31'i beklediğini söylemektedir ve Türkiye genel seçmenleri içindeki yüzde 49 olan orana yaklaşmaktadır."

    'ÇOĞUNLUĞU 'LAİKLİK ANAYASADA AYNI ŞEKİLDE KALSIN' DİYOR'

    • Süleyman Çakır
      © Fotoğraf : Twitter
      AK Parti'den 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a destek
      2016 yılının Mayıs ve Haziran ayları verilerinin ortalamasına göre AK Parti seçmenlerinin yüzde 46'sı laiklik ilkesinin anayasada aynı şekliyle kalması gerektiğini söylemiştir. yüzde 41 oranında AK Parti seçmeni ise laiklik ilkesinin anayasada yer almasıyla beraber devletin tüm dinlere eşit mesafede olacağı şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Laiklik ilkesinin anayasada yer almaması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 14'de kalmaktadır.

    'MEDYAYA BASKI YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR'

    • Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
      © REUTERS /
      Juncker: Türkiye'de gazeteciler tutuklu olduğu sürece ilişkilerde ilerleme olmayacak
      Aralık 2016 verilerine göre, AK Parti seçmenlerinin yüzde 44'ü medyaya baskı yapılmadığını, yüzde 36'sı duruma göre bazen yapıldığını, yüzde 20'si de yapıldığını söylemektedir. Türkiye seçmenlerinin genelinde ise bu konuda tam tersi bir dağılım olduğu görülmektedir. Duruma göre bazen baskı yapıldığını düşünenlerin oranı yüzde 32 ile AK Parti seçmenleri arasındaki orana yaklaşırken, baskı yapılmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 23, baskı yapıldığını söyleyenlerin oranı yüzde 44'tür.

    'OTORİTERLİĞE İNANMIYOR'

    • AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
      © AA /
      Hükümetten AB'ye 'düşünce özgürlüğü' güvencesi
      AK Parti seçmenleri arasında "Devlet istediği kişiyi sebepsizce, keyfi gerekçeyle tutukladığı için fikrimi kendime saklıyorum" görüşüne katılmayanların oranı katılanların oranının oldukça üzerindedir. AK Parti seçmenleri içinde fikirlerini açıklamaktan sakınmadığını söyleyen seçmenlerin oranı diğer tüm parti seçmenlerininkinin üzerindedir.

    'KURDAKİ İSTİKRARSIZLIK 'DIŞ GÜÇLERİN' OPERASYONU'

    • AK Parti seçmenlerinin büyük çoğunluğu döviz kurunda son dönemde yaşanan istikrarsızlığın nedenini 'dış güçlerin Türkiye'ye karşı bir operasyonu' olarak görmektedir.

    'İNTERNETTEN HABER ALAMAYANLARIN ÇOĞUNLUĞU AK PARTİ SEÇMENLERİ'

    • Tüm partilerin seçmenlerinin büyük çoğunluğu internete girmediğini veya internetten haber almadığını söylemektedir. İnternete girmeyenlerin ve internetten haber almayanların toplam oranı yüzde 81 ile en çok AK Parti seçmenlerindedir.

    'İNTERNETE SANSÜRDEN MEMNUN'

    • Bilgisayar
      © Sputnik / Ruslan Krivobok
      AK Partili RTÜK üyesi Yücel: İnternete ehliyetle girilmeli
      Devletin dönem dönem sosyal medya mecralarına erişimi kısıtlamasından en az rahatsız olan seçmenlerin AK Partili'ler olduğu görülmektedir. AK Parti seçmenlerinin beşte biri 'rahatsızım' derken, bu oran CHP'liler arasında yüzde 88, HDP'lilerde yüzde 82, MHP'lilerde yüzde 57 ve diğer partilerin seçmenlerinde yüzde 48'e çıkmaktadır. Rahatsız olmadığını söyleyenler ve memnun olduğunu söyleyenler en fazla AK Partili'lerdir.

    'YÜZDE 70'İ HUKUKUN VE YARGININ İŞLEYİŞİNDEN MEMNUN'

    • Türkiye'de hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu söyleyen tek seçmen grubu AK Parti'ye aittir. AK Parti seçmenlerinin yüzde 70'i hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu belirtmektedir.
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (352)

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    Etiketler:
    internet, oy, seçim, seçmen, ekonomi, OHAL, Avrupa Birliği, A Haber, ATV, TRT, AK Parti, KONDA, Türkiye
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