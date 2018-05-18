OHAL Komisyonu kararları: 660 kabul, 14.350 ret

Darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında görevlerinden ihraç edilenlerin itirazlarını görüşmek üzere toplanan komisyondan 17.000 kişiyle ilgili karar çıktı. Buna göre OHAL Komisyonu 660 kişinin işe iadesine karar verirken 14.350 kişinin başvurusunu reddetti.

Meslekten ihraç edilenlere ilişkin 17.000 başvuruda karara varan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 660 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti. Başvurulardan 14.350'sini reddeden Komisyon, bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı.

Meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 108.905 müracaat yapıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Buna göre, komisyon, bugün itibarıyla 17.000 başvuruyu sonuçlandırarak, 660 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.

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Başvurulardan 14.350'sini reddeden Komisyon, bazı KHK'lar ile göreve iade edilen 1990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı.

Komisyonda, 91.905 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.

Başvurucular, ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresli internet adresindeki OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabiliyor.

Öte yandan Komisyon, karar aşamasından önce hakkında soruşturma açılan veya dava bulunan başvurucularla ilgili süreçleri de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ediyor. Komisyon, hakkında takipsizlik ve beraat kararı verilenlerin dosyalarına öncelik veriyor.

Başvuruların kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılması için çalışmalarına hız veren Komisyon, haftada bin 100 dosyada karar verecek aşamaya geldi.