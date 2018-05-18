İstanbul'da Kudüs Zirvesi başladı

© Fotoğraf : DHA Kudüs mitingi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ardından 60'tan fazla Filistinli protestocunun öldürülmesi ve 3000'e yakın kişinin yaralandığı olaylar sonrasında yaptığı çağrı üzerine İstanbul'da toplanan İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

"Filistin meselesinin çözümü için elimizi taşın altına koymalıyız, birlik olmalı ve başka ülkelerin ABD örneğini takip etmelerini önlemeliyiz. ABD'nin adımı Ortadoğu barış sürecini tahrip etmiştir. Zirve sonundaki bildiride Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız. İsrail makamlarının ve savunmasız insanlara silah doğrultan İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız."

RUHANİ: SİYONİSTLERİN YASA DIŞI DURUMLARINI MEŞRU KILMALARINA İZİN VERMEMELİYİZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de zirveye katılmak için İstanbul'a hareket etmeden önce Tahran'da yaptığı konuşmada, "Siyonistlerin yasa dışı durumlarını kademeli olarak meşru kılmalarına izin vermemeliyiz" diye uyardı.