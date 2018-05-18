DSP'den Millet İttifakı'na destek

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleriyle ilgili açıklama yapan DSP, "Demokratik Sol Parti'ye bağlı olan toplum kesimlerine karşı sorumluluğumuz gereği, 16 yıllık iktidarlarında ülkeyi ekonomik, politik ve sosyal yapısı itibariyle tam bir çöküntünün içine sürüklemiş olan AKP'nin karşısında, seçmenlerin Millet İttifakı'na ve bu ittifak içerisinde demokratik sol politikalarımıza en yakın partinin ve Cumhurbaşkanı adayının desteklenmesi gerektiği hususunun kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

DSP Başkanlık Kurulu'nca yayınlanan bildiride, mutlaka sandığa gidilmesi gerektiği belirtilerek, her seçmenin sandığına sahip çıkması, olası kanunsuzluk ve manipülasyonlara karşı tüm DSP'li avukatların cüppelerini yanlarında bulundurmaları istendi.

'DSP'NİN SEÇİME GİRMESİ ENGELLENDİ'

Bildiride, DSP'nin seçimlere girmesinin YSK tarafından 'tam kanunsuzluk haliyle' engellendiği savunularak, bu durum karşısında yürütülen iç hukuk yolları tükendiğinden, yaratılan hak ihlalinin tespiti için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurulduğu belirtildi.