Hükümetten İnce'ye: Fethullah Gülen'i usulüne uygun talep ettik

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Gülen'i usulüne göre uygun istememişler" ifadesine yanıt verdi. Gülen'in ABD'den iadesini uygun bir şekilde talep ettiklerini söylerken İnce'yi yalan söylemekle itham etti.

İnce, dün akşam CNN Türk'te katıldığı programda "Amerikalar beni aradı, Fethullah Gülen'in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan sayın Cumhurbaşkanına soruyorum: Fethullah Gülen'in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmış mı?'' dedi.

İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu soruya Bozdağ'dan cevap geldi.

Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'da İnce'yi yalan söylemekle suçladı ve şunları yazdı:

Türkiye, 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun bir numaralı faili terörist başı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir.

Sayın İnce, siz alenen yalan söylüyorsunuz ve ABD'den arayan her kimse onun ağzından utanmadan ülkenize iftira ediyorsunuz.

Sayın İnce, unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür. Kuklaları da Cumhurbaşkanı seçmez.

Öte yandan Adalet Bakanlığı da konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İade talepleri yargı mercileri tarafından hazırlanmakta olup, Bakanlığımızın bu süreçteki rolü Türk adli mercileri ile yabancı makamlar arasında irtibatı kurmak ve sürecin uluslararası sözleşmelere uygun biçimde ilerlemesini sağlamaktır. Yakalama kararı ile suça ilişkin bilgi ve delilleri içeren bu talepnameler, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla muhatap ülkelere iletilmektedir.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili olarak, bugüne kadar yedi (7) ayrı iade talepnamesi ve her bir talepnameye konu suçlar bakımından tutuklama talepleri ABD makamlarına bu çerçevede ve usulüne uygun bir şekilde iletilmiştir.

© AA / Samuel Corum ABD'li bürokrattan Gülen'in iade sürecine İran Şahı benzetmesi

Fetullah Gülen hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden önce işlediği suçlarla ilgili dört (4) ayrı dosya üzerinden hazırlanan iade talepnameleri 19 Temmuz 2016 tarihli yazılarımız ekinde Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla ABD makamlarına iletilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi ve Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast teşebbüsüyle ilgili olarak da üç (3) ayrı dosya üzerinden hazırlanan talepnameler ise 23 Temmuz 2017 ve 20 Kasım 2017 tarihlerinde muhatap devlete iletilmiş ve örgüt elebaşının iadesi istenilmiştir.

İade taleplerimizin tamamı, iki ülke arasında yürürlükte olan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması'nda belirlenen usule uygun bir şekilde ve iade için yeterli delillerle birlikte ABD makamlarına iletilmiştir. Talepler, içerik ve usul bakımından, Ülkemiz ve ABD arasındaki ikili antlaşmada öngörülen şartları bütünüyle karşılamaktadır.

Süreci yakından takip eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımız, Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız da yüksek düzeyli resmî temaslar vesilesiyle bir araya geldikleri muhataplarına taleplerimizin karşılanması ve örgüt elebaşının bir an evvel iadesi yönündeki beklentimizi defaatle dile getirmişlerdir.

Tam, eksiksiz ve usulüne uygun bir şekilde iletilen iade taleplerimizin ABD makamlarınca bir an evvel yerine getirilmesi halen beklenmektedir.

Sayın İnce'nin kaynağı belirsiz iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

Kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bu talihsiz açıklamanın, Fetullah Gülen'in iade süreci ile ilgili olarak zaman zaman ortaya atılan asılsız haber ve beyanatlar zincirinin yeni bir halkası olduğu görülmektedir."