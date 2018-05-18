Eşi Mavi Marmara'da öldürülen Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisinde bulunan ve saldırıda ölen 10 kişiden biri olan Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu, Yenikapı'da düzenlenecek olan bu mitinge tepki gösterdi.
Milli Gazete'nin aktardığına göre Topçuoğlu şunları yazdı:
"İsrail ile yapılan anlaşmalar sonlandırılmıyorsa, Mavi Marmara anlaşması iptal edilmiyorsa, İsrail ile olan ticari ilişkiler kesilmiyorsa, Katar’a asker gönderip Kudüs’e asker gönderilmiyorsa, Cuma günü yapılacak miting Kudüs için değil seçim için yapılıyordur."
itrail ile yapılan anlaşmalar sonlandırılmıyorsa,— Çiğdem Topçuoğlu (@cigdemtopcuoglu) May 17, 2018
Mavi Marmara anlaşması iptal edilmiyorsa,
itrail ile olan ticari ilişkiler kesilmiyorsa,
Katar’a asker gönderip Kudüs’e asker gönderilmiyorsa
Cuma günü yapılacak miting KUDÜS için değil SEÇİM için yapılıyordur @tcbestepe pic.twitter.com/X6Iun81di2
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