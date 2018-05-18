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    Gaziantep'te çarşı pazar alışverişi

    'Küçük Suriye'de sığınmacılarla gerilim, '24 Haziran seçimini etkileyecek'

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Türkiye
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    Fransız haber ajansı AFP, Gaziantep'te Türkler ve Suriyelilerle görüştü. Adlarının verilmemesi kaydıyla konuşan sığınmacılar ''Dükkanlarımız yağmalanıyor, ev kiralanmıyor, banka hesabı bile açtırılmıyor, her gün hakaret işitiyoruz' diye yakındı. Bazı Türkler ise Suriyeli sorununa tepki olarak iktidara oy vermeyeceklerini söyledi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Resmi kayıtlı nüfusu 2 milyonu geçen ve resmi olmayan rakamlara göre 500 bin Suriyeliye evsahipliği yapan Gaziantep'te Türkiyelilerle Suriyeliler arasında yaşanan gerilime dikkat çeken Fransız haber ajansı AFP, her iki tarafın görüşlerini aktardı.

    'SATICILARIN YÜZDE 80'İ SURİYELİ'

    30 yıldır bakkallık yapan Adil Bayraz ''Antep'i Suriye'nin başkenti sayabilirz, zira burda bizden fazla Suriyeli var'' değerlendirmesini yaparken, dükkanının bulunduğu sokakta artık satıcılık yapanların yüzde 80'inin Suriyeli olduğunu söyledi. Sokağaın daha aşağısındaki bir başka dükkan işletmecisi ise bu oranının yüzde 90 olduğu görüşündeydi.

    AFP: SURİYELİLER DAHA BASKIN

    AFP, her halükarda Gaziantep'in yoğun alışveriş yapılan sokaklarında Arapçanın Türkçeden çok daha güçlü yankılandığını, sokak boyunca Suriyelilerin işlettiği baharatçı dükkanları, nargileciler, fırınlar, sadece Arapça menülerin bulunduğu restoranlardan geçilmediğini belirtti.

    Gaziantep'in en işlek, en kalabalık sokakları sadece Suriyelilerin çalıştığı ve Arapça menüyle hizmet veren restoranlardan geçilmiyor.
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Gaziantep'in en işlek, en kalabalık sokakları sadece Suriyelilerin çalıştığı, Arapça menüyle hizmet veren restoranlardan geçilmiyor.

    ''Antepli müşterilerimiz artık alışveriş için buraya gelmiyor. Burası artık Suriyeli pazarı oldu'' tespitini yapan Bayraz, bununla birlikte yeni komşularıyla iyi geçindiğini, Suriye yemekleri yediğini ve hatta çat pat Arapça öğrendiğini anlattı.

    Eski Türkmen Meclisi Başkanı Semir Hafez
    © Fotoğraf : Twitter
    Suriyeliler adaylık için imza topluyor

    Bayraz'ın biraz aşağısında dükkanı bulunan Hasan Amanah ise gelirlerinin düştüğünden ama kiraların fırladığından, Suriyelilerin bütün çarşıları kapladığından şikayet etti.

    FATMA ŞAHİN'E GÖRE ENTEGRASYON MODELİ

    Belediye Başkanı Fatma Şahin, AFP'ye, Gaziantep'in, Türkiyelilerle Suriyelilerin toplumsal gerilim yaşanmadan entegre olmaları açısından model şehir olduğunu anlattı.

    Metrobüs, Suriyeli çocuğu ezdi
    © Fotoğraf : DHA
    Metrobüs, Suriyeli çocuğu ezdi

    Şahin ''Bu zor zamanları burada yaşayan insanlar için en az zararla en başarılı şekilde atlatan şehirlerden biri olmayı başardık'' dedi.

    'MÜTEŞEKKİR OLANLAR'

    Gaziantep'te yaşayan Suriyelilerin birçoğu, burada kendilerini 'iyi karşılanıyor, iyi ağırlanıyor' hissettiklerini ifade etti.

    Suriyeliler girişimcilikleri, yatırımları, açtıkları işletmelerle Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor, birçok Suriyeli işletmeci 'Türk kardeşlerine müteşekkir olduklarını' söylüyor.
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Suriyeliler girişimcilikleri, yatırımları, açtıkları işletmelerle Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor, birçok Suriyeli işletmeci 'Türk kardeşlerine müteşekkir olduklarını' söylüyor.

    Recep Akdağ
    © AA / Mustafa Yalçın
    Akdağ: Suriyelilere 31 milyar euro harcadık
    Küçük bir kahvehane ve baharatçı işletem Muhammed Hamaui ''7 yıldır buradayım, bu sokakta herkes beni tanır. İlişkiler normal, sorun yok. Hem Türklerle hem Suriyelilerle stres olmaksızın iş yapıyoruz'' diye konuştu.

    'SALDIRIYA UĞRAYANLAR'

    Ancak adlarının yazılmaması kaydıyla konuşanlar farklı bir hikaye anlattı: Suriyelilerin dükkanları yağmalanıyor, evsahipleri Suriyelilere ev kiralamayı reddediyor, kredi/borç almalarına, hatta sıradan bir banka hesabı açmalarına binbir zorluk çıkarılıyor, üstüne günlük hayatta kendilerine sürekli Suriyeli düşmanı laflar ediliyor.

    Samsun Tramvayı
    © Fotoğraf : Samulaş A.Ş
    Samsun tramvayında Suriyeli çocuğa ayakkabılarını veren Iraklı gençten insanlık dersi
    'GERİLİM ÖRTBAS EDİLİNCE, SORUN ÇÖZÜLEMİYOR'

    Uluslararası Kriz Grubu (ICG) Ocak 2018'de yayımladığı 'Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel Gerilimleri Azaltmak' başlıklı raporda 2017'nin ikinci yarısında 2016'nın aynı dönemine göre iki toplum arasındaki şiddet olaylarının üç kat arttığını rapor etmişti.

    ''2017'de 30 Kasım itibariyle 181 şiddet olayı yaşandı, 24'ü Suriyeli en az 35 kişi öldü'' bilgisini paylaşan, sığınmacı karşıtı şiddet potansiyelinin en yüksek olduğu kentlerin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu aktaran rapora göreTüry yetkililer ve yandaş medya bu gerilimleri önemsiz gösteriyor ya da örtbas ediyor. Bu tutum da kamuoyunda sağlıklı bir tartışma yapılmasını engelliyor.

    İBB Başkanı Mevlüt Uysal, başkonsoloslarla buluştu
    © Fotoğraf : DHA
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    'SORUN YOK: GERİ DÖNMEYE BAŞLADILAR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarında, mitinglerinde, eninde sonunda Suriyelilerin evlerine geri döneceğinden, hatta şimdiden 160 bin Suriyelinin geri dönmüş olduğundan söz ediyor.

    Fatma Şahin de AFP'ye ''Nihayetinde güvenlik koşulları sağlandığında her biri kendi evine, kendi toprağına geri dönecek'' diye ısrar etti. Toplumsal gerilim sorulduğuna Gaziantep Belediye Başkanı ''Şehir sakinlerine sabırlı olmalarını söylüyoruz, Suriyelilerin girmeye başladığını ve (Suriyeliler yüzünden) yaşam kalitesinin düşmemesi için büyük yatırımlar yaptığımızı söylüyoruz. Ve bizi anlıyorlar'' yanıtını verdi.

    Köpekbalığı ve tavşan: Suriyeliler savaş döneminde ne yiyor?
    © Fotoğraf :
    Suriyeliler savaş döneminde ne yiyor?
    'OY ATARKEN AKLIMDA OLACAK'

    Ama bu sözlerle herkes ikna olmuş değil. ''Buradan gitmeleri mümkün değil, çünkü Suriye bitti, tam bir yıkım, geriye hiçbir şey kalmamış halde'' görüşünü dile getiren evhanımı Sinem, 24 Haziran'da oy atarken bu soruların kafasında dolaşmasının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi. 

    Amanah da Suriyeli sığınmacı sorununun oyunu etkileyeceğini belirtti. ''Hükümetten umudumuzu kestik. İktidarı destekleyenlerde bile böyle bir kuvvetli tepki var'' dedi.

    Etiketler:
    Uluslararası Kriz Grubu (ICG), AFP, Fatma Şahin, Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep
    Topluluk kurallarıTartışma
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