Bahçeli: 'İsrail'in başkenti' demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez, çekemez

16.52 BAHÇELİ: KUDÜS BİZZAT TRUMP TARAFINDAN DİNAMİTLENMİŞTİR



Destici'nin ardından söz alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk ve İslam yurtlarının feryadından dolayı yaslıyız. Kerkük'ten Kudüs'e, Telafer'den Kıbrıs'a, Kaşkar'dan Karabağ'a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı hem karşısındaki haysiyet kalesiyiz" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, İstanbul Yenikapı’da gerçekleşen “Zulme lanet, Kudüs’e destek” mitinginde konuşuyor: https://t.co/rmKtNdN7TN — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) May 18, 2018

Bahçeli, "​Kudüs İslam'dır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim 'gitti' demekle gitmez, 'düştü' demekle düşmez, 'İsrail'in başkenti' demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez, çekemez" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Tüm dünyanın gözü Kudüs'e kilitlenmiştir. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gelecek maalesef budur. Kudüs'ün başkent olarak tanınmasından sonra bölgede barış çalışmalarından kimse bahsedemeyecektir. Kudüs, bizzat kriz havarisi Trump tarafından dinamitlenmiştir" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

""Gazze'de insanlık suçu işlenmiştir. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum, ABD'yi ve hunhar politikalarını kınıyorum. Uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gereken Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların, aldıkları canların, kastettikleri umut ve hayallerin bedelini ama bu dünyada ama mahşerde mutlak surette ödeyecektir."

16.45 DESTİCİ: YARIN TEL AVİV'İ DE BULAMAYACAKLAR İNŞALLAH



Mitingde ilk konuşmayı yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ömürüz yettiği sürece Kudüs davasının peşinde olacağız" dedi. Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'yi eleştiren Destici, "Büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e getirenler, yarın Tel Aviv'i de bulumayacaklardır inşallah" dedi.

BBP Başkanı Destici İstanbul Yenikapı’da gerçekleşen “Zulme lanet, Kudüs’e destek” mitinginde konuşuyor: https://t.co/NajUZv6q5U — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) May 18, 2018

​16.40 ERDOĞAN MİTİNG ALANINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için Yenikapı Miting Alanı'na geldi.

Eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan özel uçak ile Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı bazı ilgililer askeri apronda karşıladı. Erdoğan, buradan helikopterle Yenikapı Miting Alanı'na geçti.

© AA / Şebnem Coşkun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'a gelen üye ülkelerin temsilcileri, Yenikapı Miting Alanı'na gelerek vatandaşları selamladı.

​Mitinge TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan yabancı konuklar da katıldı. Protokol üyeleri, kalabalığı selamladı.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip ettiği miting öncesinde Dursun Ali Erzincanlı 'Kudüs' temalı şiirler, Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya da sevilen ezgilerini seslendirdi.

ALANA ATATÜRK VE ERDOĞAN POSTERLERİ ASILDI

Binlerce kişinin toplandığı alanda 'İnsanlık adına İstanbul ayakta' yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.

Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler konuşlandırıldı.

Alanın etrafına 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' yazılı dev flamalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Kendilerine ayrılan güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting nedeniyle Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferlerinin arttırıldığı bildirildi.