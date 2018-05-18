Erdoğan ile 'solcu' Maduro birbirlerine seçim başarısı diledi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki sıcak ilişki, karşılıklı seçim başarısı dilekleriyle düzey atladı.

© AA / Erdoğan ve Maduro telekonferansla ticaret anlaşması imzaladı

Maduro ile Erdoğan'ın telekonferans aracılığıyla görüşüp ekonomik ilişkileri geliştirme anlaşması imzalamasına karşılıklı seçim temennileri eşlik etti.

Erdoğan, Venezüella'da pazar günü düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi Maduro'ya şöyle seslendi:

'SEÇİMİNİZİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM'

''Seçiminizi yakından takip ediyorum. Başaracağınıza inanıyorum. 24 Haziran'da bizdeki seçimlerde aynı başarıyla çıkması halinde aramızdaki ilişkiler, münasebetler çok daha güçlü bir şekilde gelişecektir.''

İyi dilekleri için Erdoğan'a teşekkür eden Maduro, ''Venezüella halkı bütün dünyaya örnek bir şekilde demokrasinin ne olduğunu gösterecek'' karşılığını verdi.

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Venezüella'ya sosyalizmi getiren Hugo Chavez'in halefi göstermesi sonucu 2013'te devlet başkanı seçilmiş olan Maduro, Erdoğan'ın 24 Haziran için ilan ettiği erken seçime atıfla ''24 Haziran, Venezüella için tarihi bir gündür'' dedi. 24 Haziran seçimleri için Erdoğan'a başarılar diledi.

'FİLİSTİN KARDEŞLİĞİ'

Seçimleri kazanması halinde yapacağı ilk işlerden birinin Venezüella'yı ziyaret etmek olacağını söyeleyen Erdoğan, Filistin'e desteğiyle tanınan solcu Venezüella yönetiminin liderinin, Kudüs sebebiyle 13 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılımından dolayı memnuniyetini ifade etti.

'BAĞLANTISIZLAR ADINA MESAJINIZI ÇOK ÖNEMSİYORUM'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, bugün Filistin için İstanbul'da düzenlenen İİT konferansına dışişleri bakan yardımcısını gönderdiği için de Maduro'ya teşekkür etti. ''İİT zirvesine Bağlantısız 118 ülke adına göndereceğiniz mesajı çok önemsiyorum'' diye ekledi.

CANLI YAYIMLANDI

Telekonferans yoluyla anlaşma imzalanan görüşme, Venezüella devlet televizyonundan canlı yayımlandı ve Maduro'nun Twitter hesabından paylaşıldı.