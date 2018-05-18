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    Nicolas Maduro ile Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ekim 2017, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

    Erdoğan ile 'solcu' Maduro birbirlerine seçim başarısı diledi

    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki sıcak ilişki, karşılıklı seçim başarısı dilekleriyle düzey atladı.

    Recep Tayyip Erdoğan - Nicolas Maduro
    © AA /
    Erdoğan ve Maduro telekonferansla ticaret anlaşması imzaladı
    Maduro ile Erdoğan'ın telekonferans aracılığıyla görüşüp ekonomik ilişkileri geliştirme anlaşması imzalamasına karşılıklı seçim temennileri eşlik etti.

    Erdoğan, Venezüella'da pazar günü düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi Maduro'ya şöyle seslendi:

    'SEÇİMİNİZİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM'

    ''Seçiminizi yakından takip ediyorum. Başaracağınıza inanıyorum. 24 Haziran'da bizdeki seçimlerde aynı başarıyla çıkması halinde aramızdaki ilişkiler, münasebetler çok daha güçlü bir şekilde gelişecektir.''

    İyi dilekleri için Erdoğan'a teşekkür eden Maduro, ''Venezüella halkı bütün dünyaya örnek bir şekilde demokrasinin ne olduğunu gösterecek'' karşılığını verdi.

    Venezüella Devlet Başkanı Nikolas Maduro
    © REUTERS / Carlos Jasso
    Venezüella Devlet Başkanı Maduro 'Diriliş: Ertuğrul' hayranı çıktı
    '24 HAZİRAN VENEZÜELLA İÇİN TARİHİ GÜN'

    Venezüella'ya sosyalizmi getiren Hugo Chavez'in halefi göstermesi sonucu 2013'te devlet başkanı seçilmiş olan Maduro, Erdoğan'ın 24 Haziran için ilan ettiği erken seçime atıfla ''24 Haziran, Venezüella için tarihi bir gündür'' dedi. 24 Haziran seçimleri için Erdoğan'a başarılar diledi.

    'FİLİSTİN KARDEŞLİĞİ'

    Seçimleri kazanması halinde yapacağı ilk işlerden birinin Venezüella'yı ziyaret etmek olacağını söyeleyen Erdoğan, Filistin'e desteğiyle tanınan solcu Venezüella yönetiminin liderinin, Kudüs sebebiyle 13 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılımından dolayı memnuniyetini ifade etti.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS / Miraflores
    Maduro'dan 'Diriliş Ertuğrul'a davet

    'BAĞLANTISIZLAR ADINA MESAJINIZI ÇOK ÖNEMSİYORUM'

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, bugün Filistin için İstanbul'da düzenlenen İİT konferansına dışişleri bakan yardımcısını gönderdiği için de Maduro'ya teşekkür etti. ''İİT zirvesine Bağlantısız 118 ülke adına göndereceğiniz mesajı çok önemsiyorum'' diye ekledi.

    CANLI YAYIMLANDI

    Telekonferans yoluyla anlaşma imzalanan görüşme, Venezüella devlet televizyonundan canlı yayımlandı ve Maduro'nun Twitter hesabından paylaşıldı.

    Etiketler:
    İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Nicolas Maduro, Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Kudüs, Venezüella, Türkiye
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