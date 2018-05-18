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    Muhalefetten Türkiye'deki yayın kuruluşlarına ‘kapat gitsin’ protestosu

    © Flickr / Flash.pro
    Türkiye
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    Türkiye'deki televizyon ekranlarında muhalif partilere yer ayrılmadığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, durumu Twitter’da ‘kapat gitsin’ etiketiyle protesto ederken, etiket Twitter’da Türkiye gündeminde birinci sırada yer aldı.

    24 Haziran seçimleri yaklaşırken, televizyon ekranlarının muhalif seslere yer vermediğini düşünen sosyal medya kullanıcıları, bu durumu Twitter'da #KapatGitsin etiketiyle protesto ediyor. Etiket Türkiye gündeminde birinci sırada yer alırken, dünya gündeminde de ikinci sırada yer alıyor.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları da #KapatGitsin etiketine yazdıkları mesajlarla destek vererek, kapalı TV görüntüsü paylaştı.

    ​RTÜK'te yapılan ve seçimlerin erken yapılacağının belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT'nin AK Parti-MHP ittifakına 37 saat 40 dakika 2 saniye ayırken Saadet Partisi ve HDP'ye bir saniye bile yer vermediği, İYİ Parti'nin ise TRT ekranlarında sadece 9.5 dakika yer alabildiği ortaya çıkmıştı.

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    Etiketler:
    Televizyon, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye
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