İİT Zirvesi sonuç bildirgesi: ABD'yi takip eden ülke, şirket ve bireylere kısıtlama getirilmeli

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin sonuç bildirgesi kabul edildi. Bildirgede, "ABD'yi takip eden ülkeler suç ortaklığı yapmış olur. Bu ülke, şirket ve bireylere kısıtlama getirilmeli. Filistinliler için koruma gücü yerleştirilmeli. ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıması, statüyü değiştirmez. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden ülkelere karşı siyasi ve ekonomik tedbirler getirilmeli" denildi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "İslam ümmeti tek ses olmadığı sürece dünyanın her köşesinde müslümanlara zulmedilmeye devam edilecektir" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Amerikan yönetimi tüm uyarılarımıza rağmen hukuksuz kararını uygulamaya geçirdi. Bu girişimi kabul etmedik etmiyoruz. Bu kararın herhangi bir kıymeti yok. Kendileri çalar, kendileri oynarlar. Provakatif kararın mesuliyeti ABD'ye aittir. Bu kararla Filistin halkının vatanını işgal eden İsrail ise ödüllendirilmiştir. Anlamadığım bir şey var Trump Cumhuriyetçidir değil mi, önceki Bush o da Cumhuriyetçiydi. Bush bana bu ifadeyi kullanmıştı: İki devletli çözüme ne diyorsunuz? Evet diyoruz dedim. Powell'a yanımda talimat verdi. O gün o Cumhuriyetçi böyle söyledi, bugün bu Cumhuriyetçi bölye söylüyor. Demek ki Cumhuriyetçiler arasında da bir sıkıntı var.

Filistin'e Uluslararası Barış Gücü gönderilmesi şarttır.

Bu çerçevede, İsrail'in bu suçları ABD'nin desteğiyle işlediği aşikardır. BMGK başta olmak üzere, uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir.



Filistin'e uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır. Uluslararası toplumun katliamları tribünden izlemeyi bırakarak, bunları engelleyici adımları süratle atması gerekiyor.



İsrail'in katliamlardaki sorumluluğunu belirlemek üzere uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması elzemdir.



İsrail'in hesap vermesi gerekiyor ve er ya da geç vereceklerdir.



Bütün ülkeleri, Filistin devletini ve onun başkenti olarak da Kudüs'ü tanımaya davet ediyoruz.



ABD'nin Kudüs konusundaki kararını bir kez daha reddediyoruz.



Zil takıp oynamak suretiyle orada yapılan açılış töreninin bizim nazarımızda bir kıymet-i harbiyesi yoktur.



Dünyadaki hiçbir devletin şantaja boyun eğerek egemenlik haklarını çiğnetmeyeceğine inanıyoruz.



Artık sabrımızın sonuna geldik. Üye devletler ve uluslararası toplum, yasa dışı İsrail yerleşkesinde üretilen ürünlerin piyasaya girmesini mutlaka önlemelidir.



Uluslararası görevlere adaylığını koyan ve destek talep eden ülkeleri, Filistin ve Kudüs'e yönelik tavırları yönüyle değerlendireceğiz.



Tüm üye devletlere, bu kritik süreçte ajansa olan destek ve katkılarını arttırma çağrısı yapıyoruz.



Ramazan ayı boyunca, İİT üyesi tüm ülkelerde Filistin için yardım kampanyası yapacağız.



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