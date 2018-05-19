Ünal: Kamuoyu araştırmalarımıza göre, Erdoğan yüzde 54-56 bandında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında" değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, Kanal 7'de canlı yayınlanan bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin araştırmalarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından kimin ne kadar oy aldığına yönelik soruya Ünal, "Daha önce de açıkladığımız banttayız. Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında" yanıtını verdi.

Mahir Ünal, Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oy oranlarıyla ilgili soruya ilişkin de "Onlar kendi araştırmalarını yaptırıyorlardır" ifadesini kullandı.

İnce ve Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacakları için daha çok Meclis'e dönük faaliyette bulundukları belirten Ünal, bu yüzden AK Parti'ye yönelik kara propaganda yürüttüklerini sözlerine ekledi.