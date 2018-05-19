Sonar anketine göre İnce ve Akşener'in toplam oyu, Erdoğan'ın ilk turdaki oyunu geçiyor

SIRASIYLA ERDOĞAN, İNCE, AKŞENER
Ankete göre ilk turda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42 oy alırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 21.91 oy ile 2. sırayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 21 oy ile 3. sırayı paylaştı.
HDP'nin aday gösterdiği eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş yüzde 11.01, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yüzde 2.10, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yüzde 1.98 oy çıktı.
8 TEMMUZ'A KALACAK
Buna göre ilk turu 24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç alınması, 2. turun yapılacağı 8 Temmuz'a kalacak.
Kararsız seçmenlerin orantısal biçimde dağıtıldığı
Araştırmanın hata payı, 0.99-1.81 aralığında gösterildi.
Anket İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay illerinde yapıldı.
2014'TE SONUCU BİLMİŞTİ
SONAR, Temmuz 2014'te yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de araştırma yapmış ve Erdoğan'ın yüzde 53.3 ile seçimi ilk turda kazanabileceğini açıklamıştı. Seçim, yüzde 52 oy oranıyla Erdoğan lehine sonuçlanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)