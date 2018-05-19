Sonar anketine göre İnce ve Akşener'in toplam oyu, Erdoğan'ın ilk turdaki oyunu geçiyor

Sonar Araştırma, seçime 37 gün kala Türkiye’nin nabzını tuttu. 26 ilde yapılan yeni cumhurbaşkanlığı seçim anketine göre Erdoğan, yüzde 42’lik oy oranıyla ilk turun birincisi. İnce ve Akşener’in toplam oyu, Erdoğan’ın ilk turdaki oyunu geçiyor.

SONAR Araştırma Şirketi tarafından 7-17 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 3 bin kişiyle yapılan cumhurbaşkanlığı seçim anketinden ''Seçim 2. tura kalacak'' sonucu çıktı.

SIRASIYLA ERDOĞAN, İNCE, AKŞENER

Ankete göre ilk turda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42 oy alırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 21.91 oy ile 2. sırayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 21 oy ile 3. sırayı paylaştı.

© AA / Karamollaoğlu yaptırdığı ankete göre AK Parti-MHP'nin oy oranını açıkladı

HDP'nin aday gösterdiği eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş yüzde 11.01, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yüzde 2.10, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yüzde 1.98 oy çıktı.

8 TEMMUZ'A KALACAK

Buna göre ilk turu 24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç alınması, 2. turun yapılacağı 8 Temmuz'a kalacak.

Kararsız seçmenlerin orantısal biçimde dağıtıldığı

Araştırmanın hata payı, 0.99-1.81 aralığında gösterildi.

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Anket İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay illerinde yapıldı.

2014'TE SONUCU BİLMİŞTİ

SONAR, Temmuz 2014'te yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de araştırma yapmış ve Erdoğan'ın yüzde 53.3 ile seçimi ilk turda kazanabileceğini açıklamıştı. Seçim, yüzde 52 oy oranıyla Erdoğan lehine sonuçlanmıştı.