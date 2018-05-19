İnce seçim manifestosunu açıkladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı gösterdiği Muharrem İnce, seçim manifestosunu açıklamak için kameraların karşısına geçti.

Muharrem İnce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Samsun'da 'gelecek bildirgesini' açıkladığı yaklaşık 50 dakikalık bir konuşma yaptı.

​* Dini her şeye alet eden bir zihniyetin tahakkümü altındayız.

* Karanlık bir tablo, iç karartıcı, yaşama sevincimizi yitirmiş bir ülke hale geldik.

* Sanki bir marifetmiş gibi şehirleri yaşanmaz hale getirdiklerini itiraf ettiler.

* Tek adam gibi düşünmeyen herkes hain terörist ilan edildi.

* Adalete güvenmeyen bir toplumun güveneceği hiçbir şeyi kalmamış demektir.

* Hesap verme ile utanma arasındaki bağ koparıldı.

* Onarım politikalarımız 5 ana sütuna dayalı olacak.

* Onarım sütunlarının çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem oluşturacaktır.

* Yargıdaki siyasallaşma mutlaka önlecektir.

* Temel hak ve özgürlükler, özgür basın öncelikli olacak.

* Medya, siyasetin ve iktidarın güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacaktır.

* Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü bir refah ekonomisi oluşturulacak.

* Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır.

* En az 5 yerli markayı dünya ölçeğinde marka haline getirecek teşvikler hazırlanacaktır.

* Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak, gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar geliştirlecektir.

* Barış ve güvenlik ilkelerinden ayrılmayacak dış politikalar geliştirilecektir.

* Devletin diplomasi geleneği yok sayılarak oluşturlan tahribat düzeltilecektir.

* Eğitim sorununa iki aşamalı reformlar yapılacaktır. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir.

* En az 5 yerli markayı dünya ölçeğinde marka haline getirecek teşvikler hazırlanacaktır.

* Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak, gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar geliştirlecektir.

* Barış ve güvenlik ilkelerinden ayrılmayacak dış politikalar geliştirilecektir.

* Devletin diplomasi geleneği yok sayılarak oluşturulan tahribat düzeltilecektir.

* Eğitim sorununa iki aşamalı reformlar yapılacaktır. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir.

* 2'li eğitim kaldırılacak, tam gün eğitime geçirilecektir.

* Öğretmenlere her 24 Kasımda 1 maaş ikramiye verilecek.

* 18 yaşına kadar her Türk vatandaşı sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaktır.

* Türkiye'yi Avrupa'nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapacağız.

* Asgari ücret 2200 lira olacak.

* Sporun siyasallaşması engellenecek, sporun özerkliği yeniden tesis edilecektir.

* Passolig uygulaması kaldırılacaktır.

* Turizm gelirleri 60 milyar dolara çıkarılacak. Kış aylarında istihdam teşviki uygulanacaktır.

* Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, meclis çoğunluğunu alacağız, hemen ardından onarım politikalarımızı uygulamaya başlayacağız, Cumhuriyetimizi çıkarttıkları rotasına yeniden oturtacağız.

* Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdini bu gelecek bildirgesine ortak olmaya çağırıyoruz. Biz kazanacağız, Cumhuriyet kazanacak.