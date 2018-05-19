Muharrem İnce'den 19 Mayıs'ta Samsun mitingi: Paketleyin bunları 24 Haziran'da

* Paketleyin bunları 24 Haziran'da.
#Samsun’dayız! https://t.co/hlbMrsIe8m— Muharrem İNCE (@vekilince) 19 Mayıs 2018
* Bir tek öğrenci tarikat yurtlarına muhtaç olmayacak.
* Türkiye'nin şu anda Suriye'de büyükelçisi yok. Niye? Beyefendi Esad'a küs.
* Eyy Merkel diyor, ihale veriyor. Eyy Amerika diyor, Boeing alıyor. Eyy Putin diyor, S-400 alıyor. Eyy Hollanda diyor Petrol Ofisi'ni satıyor.
* 16 yıllık milletvekilliğimin 14 yılı kirada geçti.
* Siyasetçi gelecek seçimi düşünür, devlet adamı gelecek nesli. Türkiye'yi yöneten devlet adamı değil, siyasetçidir.
* Gazze'ye gideceğim dedi 5 senedir gidemedi. Gazze yerine Gebze'ye gitti.
İnce, konuşmasını tamamladıktan sonra kendisine makam aracı olarak hediye edilen bisikleti sürdü.
Muharrem İnce'ye 'makam aracı' hediye edildihttps://t.co/iq6n45ISuQ pic.twitter.com/0Q6zAMMPdR— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 19 Mayıs 2018
Muharrem İnce'ye 'makam aracı' hediye edildi: İnce, konuşmasını tamamladıktan sonra bisiklet sürdühttps://t.co/iq6n45ISuQ pic.twitter.com/PrKXMnardb— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 19 Mayıs 2018
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