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    Metrobüs

    Metrobüs duraklarında sigara içenlere kötü haber

    © AA /
    Türkiye
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    Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, hayata geçirdikleri 'Yeşil Dedektör' uygulamasıyla sigara içilmesi yasak alanlarda yapılacak ihlallerin önüne geçmek istediklerini belirtti. Uygulamayla metrobüs duraklarında da sigara içenler 'Yeşil Dedektör'e yakalanacak.

    Elektronik sigara
    © AP Photo / Frank Franklin II
    'Elektronik sigara, sigara bırakma aracı değil'
    Habertürk'ün aktardığına göre, Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, sigara bağımlılığı, yasaklar ve 'Yeşil Dedektör' uygulaması hakkında bilgi verdi.

    Yılmaz, kimyasal bağımlılıkların en problemlisi olarak sigarayı gördüklerini ve bir yılda sigaradan kaynaklı sağlık sorunlarıyla 100 bin kişini hayatını kaybettiğini söyledi.

    Elektronik sigara ve nargile türlerinin de sigara gibi kapalı alanlarda yasak olduğunun altını çizen Yılmaz, sigarada uygulanan yasakların bu ürünler üzerinde de keskin bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Elektronik sigaranın satışının bile yasak olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu konuda en büyük sıkıntının denetimlerde yaşandığını kaydetti.

    UYGULAMAYLA İHBAR

    Restoranlar, kafelerde hatta metrobüs istasyonlarında dahi kullanılan ‘Yeşil Dedektör' uygulamasıyla sigara içilmeyen alanlarda yapılan ihlalleri kayıt altına alıp gerekli bildirimleri yaptıklarını söyleyen Savaş Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'na giden yüzde 25 ile yüzde 30 arasında ihbarların bu uygulamayla yapıldığını söyledi.

    Nargile
    © AA /
    'Kapalı alanda nargileye yasak' önerisi
    Yılmaz, "Türkiye'nin 2008 yılından sonra yasal anlamda kazandığı başarılara toplum olarak sahip çıkmamız lazım. Bu yüzden ‘Yeşil Dedektör' diye bir mobil uygulama geliştirdik. Eğer bir kapalı alanda sigara ihlali görüyorsanız Yeşil Dedektör uygulamasıyla 3 tuşla ilgili yerlere ihbar edebiliyorsunuz ama buradan sonra ilgili denetim ve ekiplerin gerçekten bu denetimleri özveriyle yapması gerekiyor, yoksa bu kazanımları biz tek tek kaybetmeye başlarız. Restoranlarda, kafelerde, hatta metrobüs istasyonlarında bile bu ihlal bildirimini yapabilmeniz mümkün" dedi.

    150 BİN KULLANICI

    Uygulamaya ilginin çok yüksek olduğunu kaydeden Yılmaz şöyle devam etti: "Şu an 150 bin civarında indirme ve aktif kullanım var. Yeşil Dedektör üzerinden ilgili birimlere haber verilerek kanuni yaptırım yapılması sağlanıyor. Sigarayla ilgili kanuni yaptırımlar işletmeyi kapatma cezasına kadar gidebiliyor. Cezalar tamamen mevcut kanun çerçevesinde ‘Yeşil Dedektör'ün getirdiği bir yaptırım değil. Dedektör sadece bu ihbarları bildirim anlamında ve coğrafi analiz anlamında kolaylık sağlıyor" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Sigara, Metrobüs, Yeşilay, Savaş Yılmaz, Türkiye
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