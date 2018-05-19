Metrobüs duraklarında sigara içenlere kötü haber

Yılmaz, kimyasal bağımlılıkların en problemlisi olarak sigarayı gördüklerini ve bir yılda sigaradan kaynaklı sağlık sorunlarıyla 100 bin kişini hayatını kaybettiğini söyledi.
Elektronik sigara ve nargile türlerinin de sigara gibi kapalı alanlarda yasak olduğunun altını çizen Yılmaz, sigarada uygulanan yasakların bu ürünler üzerinde de keskin bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Elektronik sigaranın satışının bile yasak olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu konuda en büyük sıkıntının denetimlerde yaşandığını kaydetti.
UYGULAMAYLA İHBAR
Restoranlar, kafelerde hatta metrobüs istasyonlarında dahi kullanılan ‘Yeşil Dedektör' uygulamasıyla sigara içilmeyen alanlarda yapılan ihlalleri kayıt altına alıp gerekli bildirimleri yaptıklarını söyleyen Savaş Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'na giden yüzde 25 ile yüzde 30 arasında ihbarların bu uygulamayla yapıldığını söyledi.
150 BİN KULLANICI
Uygulamaya ilginin çok yüksek olduğunu kaydeden Yılmaz şöyle devam etti: "Şu an 150 bin civarında indirme ve aktif kullanım var. Yeşil Dedektör üzerinden ilgili birimlere haber verilerek kanuni yaptırım yapılması sağlanıyor. Sigarayla ilgili kanuni yaptırımlar işletmeyi kapatma cezasına kadar gidebiliyor. Cezalar tamamen mevcut kanun çerçevesinde ‘Yeşil Dedektör'ün getirdiği bir yaptırım değil. Dedektör sadece bu ihbarları bildirim anlamında ve coğrafi analiz anlamında kolaylık sağlıyor" diye konuştu.
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