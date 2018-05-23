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    Cumhurbaşkanı adayları, 24 Haziran, seçim

    MAK anketine göre seçimlerde ilk tur bıçak sırtı

    © AA /
    Türkiye
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    MAK Danışmanlık firmasının 24 Haziran'daki seçimler için yaptığı son ankette Erdoğan’a yüzde 48.5, Muharrem İnce’ye yüzde 22.5, Meral Akşener’e yüzde 11.5 Selahattin Demirtaş’a yüzde 9, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 2, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı. Kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan birinci turdan zaferle çıkıyor.

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    Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, 13-20 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5500 kişiyle yüzyüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette ülke gündemine ilişkin sorulara verilen yanıtlar dikkat çekti. 'Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir' sorusuna ankete katılanların yüzde 45’i ekonomik sorunlar (işsizlik, dövizdeki artış) yanıtını verdi. Ankette dış politik olaylar yüzde 18’le ikinci sorun olarak görülürken, adaleti en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 7 oldu. Terör ve güvenliği en ömemli sorun olarak görenler ise yüzde 5’de kaldı. Yüzde 15 diğer sorunları gündeme getirirken, yüzde 10 da kararsız kaldı ya da görüş belirtmedi. Bugüne kadar seçim dönemlerinde ve seçimsiz dönemlerde yapılan halkın öncelikli gündemi araştırmalarında terör ve güvenlik konusu hep başı çekmişti. 

    YÜZDE 57 'EKONOMİK KRİZ VAR' DİYOR

    'Ülkemizde son dönemlerde ekonomik bir kriz olduğunu düşünüyor musunuz' sorusu ise daha dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı.Bu soruya ankete katılanların yüzde 57’si evet verdi. Yüzde 23 hayır derken yüzde 20 ise kararsız ya da cevap vermeyenlerden oluştu. 

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    'EKONOMİK KRİZİ ERDOĞAN ÇÖZER' GÖRÜŞÜ

    Ancak ekonomide kriz olduğunu düşünenlere, “Size göre bu krizi hangi siyasi lider çözebilir” sorusu yöneltildiğinde de Cumhurbaşkanı adayları arasında ilk sırayı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alması dikkat çekti. “Krizi kim çözebilir” sorusuna, yüzde 35 Erdoğan, yüzde 20 Muharrem İnce, yüzde 15 Meral Akşener, yüzde 7 Selahattin Demirtaş, yüzde 3 Temel Karamollaoğlu, yüzde 1 Doğu Perinçek yanıtı geldi.

    SEÇMENİN YÜZDE 12'Sİ VEKİL LİSTESİNİ ÖNEMSİYOR

    MAK anketi, milletvekili listelerinin seçmen tercihi üzerindeki etkisini de araştırdı. Buna göre milletvekili listeleri, seçmenin siyasi tercihi üzerinde yüzde 12 oranında etkisi bulunuyor.

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    © AA /
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    İKİNCİ TURDA SONUÇLAR NE OLUR?

    Ankete göre cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan’a yüzde 48.5, Muharrem İnce’ye yüzde 22.5, Meral Akşener’e yüzde 11.5 Selahattin Demirtaş’a yüzde 9, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 2, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı. Anket firması kararsızlar dağıtıldığında sonuçların Erdoğan yüzde 51.4, İnce yüzde 23.9, Akşener yüzde 12.3, Demirtaş yüzde 9.6, Karamollaoğlu şüzde 2.2, Perinçek yüzde 0.6 şeklinde olacağını hesapladı.

    AK PARTİ ÇOĞUNLUĞU KAYBEDİYOR

    Ankete göre AKP yüzde 41.5, MHP yüzde 8.5, CHP yüzde 21.5, İyi Parti yüzde 8, HDP yüzde 8.5, ve Saadet ise yüzde 2 oranında görülüyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP yüzde 45, MHP yüzde 9, CHP yüzde 23.5, İyi Parti yüzde 8.5, HDP yüzde 9 Saadet ise yüzde 2.2 oranında çıkıyor. Ancak anket firması, kararsızların matematiksel dağılımının sonuçları doğru sonucu vermeyebileceğini, muhalefet partilerine oy vereceği halde kararını ifade etmeyen önemli oranda seçmen olacağı notunu da düştü.

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, MAK Danışmanlık, Türkiye
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