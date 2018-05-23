Bankaya borcunu ödeyemeyen çiftçi, kendini yakmaya çalıştı

Dolar 4.62

Türkiye ekonomisini çökerttiler…

453 Milyar Dolar Dış Borç…

55 Milyar Dolar Cari Açık…

240 Milyar Dolar Bir Yıl İçinde Finasman İhtiyacı…

Ve en çok desteklememiz gerekenler…

Yani üreticiler…

Kendini yakmaya çalışıyor…

24 Haziran 2018’de bu kabus bitecek.. pic.twitter.com/IkEopwfKXI