Bankaya borcunu ödeyemeyen çiftçi, kendini yakmaya çalıştı

Traktörü ile getirdiği tütünleri borçlu olduğu banka önüne döken Metin Ç. “Müdür, sana para. Gel al paranı” diyerek getirdiği benzini üstüne dökerek kendini yakmaya çalıştı.
'MÜDÜR, GEL BERABER YANALIM'
Bu esnada “Ne dediysem kabul etmedin. Para getir dedin durmadan. ‘Beni kayısıya kadar idare et’ dedim etmedin. Müdür, gel beraber yanalım. Al bu para, al sana para müdür sana para getirdim. Borcumu getirdim. Borcumdan düş, kendimi yakarım. Al sana para müdür yeter yeter. Memleketin en büyük çiftçisiydim aracı oldum” ifadelerini kullandı.
Dolar 4.62— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 22 Mayıs 2018
Türkiye ekonomisini çökerttiler…
453 Milyar Dolar Dış Borç…
55 Milyar Dolar Cari Açık…
240 Milyar Dolar Bir Yıl İçinde Finasman İhtiyacı…
Ve en çok desteklememiz gerekenler…
Yani üreticiler…
Kendini yakmaya çalışıyor…
24 Haziran 2018’de bu kabus bitecek.. pic.twitter.com/IkEopwfKXI
GÖZALTINA ALINDI
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