Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvacık hattı arasında seferler başlaması sebebiyle düzenlenen törende konuşan AK Partili Turan, "Kriz denilince biz IMF'i biliriz. IMF var mı? Kriz denilince biz eksi büyümeyi biliriz. Şu an Türkiye Hindistan'dan, Çin'den sonra en büyük büyüyen ülke. Kriz olan yere yatırım olur mu, gümrük kapısı olur mu" dedi.

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Çanakkale Boğazı ile Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattında hizmet veren GESTAŞ tarafından gerçekleştirilecek Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvacık hattındaki seferler törenle başladı. Bir süre önce bina, gişe ve kapı çalışmaları tamamlanan Küçükkuyu Gümrük Kapısının açılışı ve Küçükkuyu-Midilli adasındaki seferlerin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Bakmayın siz 'kriz var' diyen önünü göremeyen vatandaşlara. Buraya gelirken onurla, gururla Çanakkale Devlet Hastanesini ziyaret ettik. Otel kalitesinde hastane. Devam ettik Troya'ya uğradık. Sonra tünellerimize geldik, bugün aracımızla tünelin son noktasına kadar gittik. Bin 700 metre olan tünelin bin 500'ü bitti, kaldı 200 metremiz.

'KRİZ OLAN YERE YATIRIM OLUR MU?'

