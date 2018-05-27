'3. Havalimanında yolcu vergisi 15 dolar'dan 20 euro'ya çıkıyor'

Açılışının 29 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilişkin havayolu şirketlerine terminal ve yolcu hizmetlerini kapsayan vergi için gönderilen yazıda, normalde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 dolar olan verginin euro'ya çevrildiği ve yeni miktarın 20 euro olarak belirlendiği ortaya çıktı.

© AA / Taksicilerin yeni isyanı: 3. havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı için işletmesi şirket İGA, havayolu şirketlerine terminal ve yolcu hizmetlerini kapsayan vergi için yazı göndermeye başladı. Buna göre, yazıda normalde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 dolar olan verginin Euro’ya çevrildiği ve yeni miktarın 20 euro olarak belirlendiği dikkat çekti.

YÜZDE 60 ARTIŞ

Bu rakamla birlikte yolcu hizmet bedelindeki artış yüzde 60 olacak. Geçtiğimiz günlerde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 3. Havalimanı'nda bilet fiyatlarının düşeceğini söylemişti.

'ŞARTNAME GEREĞİ'

Yazıda, “29.10.2018 tarihinde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’mızda yurt dışına gidecek yolculardan İstanbul Yeni Havalimanı İhale Şartnamesi gereği beher yolcu başına 20.00 Euro yolcu hizmet ücreti alınacaktır. Diğer (iç hat, dış-iç, transit-transfer) yolcu hizmet ücretleri halen Atatürk Havalimanı’nda uygulanan ücretlerle aynı olacaktır” denildi.

HANGİ HAVALİMANINDA NE KADAR?

Halen dış hatlar için yolcu hizmet bedeli, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 dolar, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Muğla Dalaman’da 15 euro olarak uygulanıyor. Rakamlar Zafer Havalimanı’nda 10, Gazipaşa’da 12, Zonguldak Çaycuma’da ise 5 euro.

UZMANLAR: HAVAYOLLARININ MALİYETLERİNİ YÜKSELTECEK

Havayolu şirketleri ise bu duruma itiraz etti. Uzmanlar, “3. Havalimanı şartnamesinde devletin belirlediği yolcu garantisinde eğer verilen rakama ulaşılmadıysa ödenecek rakam yolcu başına 20 Euro. Yüzde 60 artış, tüm havayollarının maliyetlerini yükseltecek ve İstanbul’un cazibesine önemli bir darbe vuracaktır” dedi.

İGA yetkilileri ise ihale öncesinde 20 euro'nun Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından belirlendiğine dikkat çekti. 2013'te alınan 20 Euro kararı ile ihaleye çıkıldığı belirtildi.

DHMİ tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

DHMİ’DEN AÇIKLAMA: SADECE YURTDIŞI YOLCULARI İÇİN BELİRLENEN MEBLAĞ

Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere millet bahçesi yapacağız “Bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve sosyal medyadaki paylaşımlarda, “İstanbul Yeni Havalimanı’nda dış hat yolcuları için alınacak ücretlere” ilişkin hatalı değerlendirmeler yapıldığından aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür. Haber ve paylaşımlarda ilave bir ücretten söz edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlerde söz konusu edilen 20 euro ücret; yurtdışına çıkış yapacak yolculardan alınacak bir meblağ olup, yolcu servis ücreti olarak tanımlanmaktadır.

Tüm dünyada havalimanlarında yolcuya verilen hizmetlerin (işletme, güvenlik vb.) karşılığında, havalimanı işletmecisi tarafından yolcu başına belli bir ücret alınmaktadır. Bu ücret, ülkeden ülkeye, hatta aynı ülke içinde meydandan meydana da farklılık göstermektedir. Son sistem güvenlik cihazları ve ileri teknoloji ile donatılmış, en üst seviyede yolcu konforunun sağlandığı İstanbul Yeni Havalimanı için yurt dışına gidecek yolculara uygulanacak olan 20 € ücret bu unsurlar göz önünde bulundurularak belirlenmiş olup, yurt dışındaki birçok havalimanında da benzer ölçekte ücret uygulaması yapılmaktadır”