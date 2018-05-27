Kayıt
22:11 27 Mayıs 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 21°C
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. havalimanı inşaatında.

    '3. Havalimanında yolcu vergisi 15 dolar'dan 20 euro'ya çıkıyor'

    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Yasin Bülbül
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Açılışının 29 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilişkin havayolu şirketlerine terminal ve yolcu hizmetlerini kapsayan vergi için gönderilen yazıda, normalde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 dolar olan verginin euro'ya çevrildiği ve yeni miktarın 20 euro olarak belirlendiği ortaya çıktı.

    Taksi
    © AA /
    Taksicilerin yeni isyanı: 3. havalimanı
    Kokpit.aero’da yer alan habere göre, İstanbul Yeni Havalimanı için işletmesi şirket İGA, havayolu şirketlerine terminal ve yolcu hizmetlerini kapsayan vergi için yazı göndermeye başladı. Buna göre, yazıda normalde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 dolar olan verginin Euro’ya çevrildiği ve yeni miktarın 20 euro olarak belirlendiği dikkat çekti.

    YÜZDE 60 ARTIŞ

    Bu rakamla birlikte yolcu hizmet bedelindeki artış yüzde 60 olacak. Geçtiğimiz günlerde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 3. Havalimanı'nda bilet fiyatlarının düşeceğini söylemişti.

    'ŞARTNAME GEREĞİ'

    Yazıda, “29.10.2018 tarihinde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’mızda yurt dışına gidecek yolculardan İstanbul Yeni Havalimanı İhale Şartnamesi gereği beher yolcu başına 20.00 Euro yolcu hizmet ücreti alınacaktır. Diğer (iç hat, dış-iç, transit-transfer) yolcu hizmet ücretleri halen Atatürk Havalimanı’nda uygulanan ücretlerle aynı olacaktır” denildi.

    HANGİ HAVALİMANINDA NE KADAR?

    Üçüncü havalimanı
    © AA /
    3. havalimanı inşaatına yeni maden izni verildi: 107.000 ağaç daha kesilecek
    Halen dış hatlar için yolcu hizmet bedeli, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 dolar, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Muğla Dalaman’da 15 euro olarak uygulanıyor. Rakamlar Zafer Havalimanı’nda 10, Gazipaşa’da 12, Zonguldak Çaycuma’da ise 5 euro.

    UZMANLAR: HAVAYOLLARININ MALİYETLERİNİ YÜKSELTECEK

    Havayolu şirketleri ise bu duruma itiraz etti. Uzmanlar, “3. Havalimanı şartnamesinde devletin belirlediği yolcu garantisinde eğer verilen rakama ulaşılmadıysa ödenecek rakam yolcu başına 20 Euro. Yüzde 60 artış, tüm havayollarının maliyetlerini yükseltecek ve İstanbul’un cazibesine önemli bir darbe vuracaktır” dedi.

    İGA yetkilileri ise ihale öncesinde 20 euro'nun Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından belirlendiğine dikkat çekti. 2013'te alınan 20 Euro kararı ile ihaleye çıkıldığı belirtildi.

    DHMİ tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

    DHMİ’DEN AÇIKLAMA: SADECE YURTDIŞI YOLCULARI İÇİN BELİRLENEN MEBLAĞ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere millet bahçesi yapacağız
    “Bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve sosyal medyadaki paylaşımlarda, “İstanbul Yeni Havalimanı’nda dış hat yolcuları için alınacak ücretlere” ilişkin hatalı değerlendirmeler yapıldığından aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür. Haber ve paylaşımlarda ilave bir ücretten söz edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlerde söz konusu edilen 20 euro ücret; yurtdışına çıkış yapacak yolculardan alınacak bir meblağ olup, yolcu servis ücreti olarak tanımlanmaktadır.

    Tüm dünyada havalimanlarında yolcuya verilen hizmetlerin (işletme, güvenlik vb.) karşılığında, havalimanı işletmecisi tarafından yolcu başına belli bir ücret alınmaktadır. Bu ücret, ülkeden ülkeye, hatta aynı ülke içinde meydandan meydana da farklılık göstermektedir. Son sistem güvenlik cihazları ve ileri teknoloji ile donatılmış, en üst seviyede yolcu konforunun sağlandığı İstanbul Yeni Havalimanı için yurt dışına gidecek yolculara uygulanacak olan 20 € ücret bu unsurlar göz önünde bulundurularak belirlenmiş olup, yurt dışındaki birçok havalimanında da benzer ölçekte ücret uygulaması yapılmaktadır”

    İlgili konular:

    Danıştay, 3. Havalimanı’ndaki kumtaşı ocağı ve kırma eleme tesisi için verilen 'ÇED gerekli değil' raporunu bozdu
    Musk'ın şirketi Tesla'dan 3. havalimanı için teklif
    Atatürk Havalimanı'nda kaza: 3 yaralı
    Etiketler:
    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), İstanbul Atatürk Havalimanı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya'daki okullarda son zil etkinliği
    Rusya’da ortaokul öğrencileri için ‘son zil’ çaldı
    Karikatür
    Trump'tan bu kez de Kuzey Kore zirvesine iptal
    İnfografik
    Yeni Irak parlamentosunda sandalye dağılımı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam