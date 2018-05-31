Uber şoförleri: Devlet bu çeteye teslim olmamalı

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla D2 belgelerinde yapılan değişiklikle Uber'e ağır cezalar getirilmesinin ardından şoförler konuştu. İstanbul’daki UBER sürücülerinin kayıtlı olduğu derneğin başkanı Ersin Kula, devletin bir çeteye teslim olmaması gerektiğini vurguladı.
Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre Kula, “D2 belgesiyle ilgili yapılan değişikliğin bizi kapsamadığını düşünüyoruz. Bu değişiklik daha çok şehirlerarası taşımacılık yapan turizm firmalarını etkiler. Ancak henüz uygulamasını görmediğimiz için tedirginiz. İstanbul’da mevcut bir plaka çetesi var. Bunlar günlerce araç şoförlerimizi darp etti. Devlet de bu çeteye teslim olmamalıdır. Bu değişikliğe isyan ediyoruz. Biz de düzenlemenin iptali için başvuruda bulunacağız. Ayrıca biz şehir içinde D2 belgesinden daha çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği turizm izin belgesini kullanıyoruz. Polisler, UBER şoförlerini çevirdiklerinde bu belgelere bakmadan ceza veriyor. Ancak mahkemede bu cezalar iptal ediliyor” dedi.
"Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız."
NE OLMUŞTU?
Hükümet, taksici esnafı ile internet üzerinden taşımacılık hizmeti veren Uber arasında İstanbul’da yaşanan gerilimin ardından taksiciler lehine önemli bir adım atmıştı. Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, korsan taşımacılık yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek. Bir yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptığı tespit edilirse 2 yıl boyunca yetki belgesi iptal edilecek.
Türkiye’de Uber şoförü sayısının 5 bine ulaşması, özellikle İstanbul’da 18.000'i bulan taksicilerle gerilimi yükseltmişti. Taksicilerin, Uber sürücülerini, müşteri gibi çağırarak dövmesine ilişkin örnekler arttı. İstanbul’da toplam plaka değeri 30 milyar lirayı bulurken, yıllık cirosu 5 milyar liraya yaklaşan taksi şoförleri, plaka sahibine aylık yaklaşık 7500 lira verdikten sonra kendi payını çıkarmak için pazarda başka rakip istemiyor.
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