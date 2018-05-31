'ABD, Halkbank'a ceza kesti' paylaşımı yapan kişi tutuklandı

ABD'den Halk Bankası'na para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesaplarından yapılan haber ve yorumlarla ilgili bir kişi tutuklandı.

© AFP 2018 / OZAN KOSE Halkbank'tan açıklama: Hakkımızda alınmış idari veya mali bir karar yok

ABD'den Halk Bankası'na para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesaplarından yapılan haber ve yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk Bankası'nın avukatları tarafından yapılan ihbar üzerine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 158. maddesinde tanımlanan 'itibarın zedelenmesi' suçundan başlatılan soruşturma sonucu söz konusu kişi Ankara'da tutuklandı.

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası verilmişti. Ceza davasına ilişkin karar duruşması 16 Mayıs’ta görülmüştü. Türkiye bankacılık sektörü de uzun süredir ABD’deki davaya bağlı Halkbank’a gelme olasılığı olan cezanın yarattığı belirsizlikten dolayı tedirgin. Davanın sonucu, Halkbank davaya taraf olmasa da, ABD’nin ekonomik yaptırımlarını delen bankalara daha önce para cezası kesmiş olması, Halkbank’ın da böyle bir ceza alabileceği endişelerini yaratmıştı. Son olarak, sosyal medyada Halkbank’ın 49 milyar dolar ceza aldığı iddiasına dair paylaşımlar görülmüş, Halkbank yönetimiyse bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, “Halkbank’a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank’a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber” demişti.



