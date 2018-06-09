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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a teklif: A Haber'de SSK'yı konuşalım

    © AA / Berk Özkan
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık kendisini 'SGK'yı batırmakla' suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık bir çağrıda bulundu. CHP lideri, Erdoğan'ı hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber'de Erdoğan'la karşı karşıya gelmek istediğini söyledi.

    Manisa yolunda Cumhuriyet'ten Erdem Gül'e konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

    Gelsin karşıma. A Haber’de oturalım beraber, kendi gazetecilerini de alsın. SSK’yı konuşalım. Sosyal güvenlik açığı 34 milyara nasıl çıktı, açıklayalım. Benim dönemimde 2 milyardı, şimdi 34 milyar. Emeklilik yaşı kadınlarda 34, erkeklerde  43’tü, şimdi 65. Prim günü 5 bindi, şimdi 7 bin 200. Neden emekli maaşı düşüyor? Prim ödeme gün sayısı artıyor.

    SGK
    © AA /
    SGK'nın finansman açığında tarihi zirve: 34 milyar TL
    'EMEKLİNİN SIRTINDAN SOSYAL GÜVENLİK REFORMU YAPTILAR'

    Emeklilik yaşı uzuyor ama açık büyüyor, niye? Bugün 722 prim ödeyen 65 yaşını dolduran birisi, gidip sigortaya başvurduğunda 718 lira 69 kuruş emekli aylığı alıyor. Bu kişi 1 Ekim 2008’den önce başvursaydı 1822 TL aylık alacaktı. Yani emekli aylığı 1822 liradan 718 liraya düşüyor. Bağ-Kur’lu olsaydı 1800 alacaktı, şimdi başvurduğunda 840 TL alacak. Çiftçi 1 Ekim 2008’den önce 1260 lira alacaktı. Bugün 621 lira emekli aylığı alıyor. Yani emeklinin sırtından sosyal güvenlik reformu yaptılar, aylıkları düşürerek. 

    'YALANINI ORTAYA KOYACAĞIM'

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
    © AA / Evrim Aydın
    Çalışma Bakanı Sarıeroğlu: SGK'nın açığı 21 milyar lira, sebebi Kılıçdaroğlu
    1 milyon 644 bin emekli bin 500 TL’nin altında maaş alıyor. Naci Ağbal, SGK’da en düşük emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak dedi. Yalan. İlk TV programımda bu yalanı da ortaya koyacağım. 1405 TL Bağ- Kur, bu da yalan. Erdoğan bu sorularıma cevap versin, palavrayı bıraksın. Yeni emeklilik dilekçesi vermiş, bin TL’nin altında aylık alan birinin belgesini gösterdiğimde Maliye Bakanı’nı görevden alacak mı? Beyefendi badem sütü ile besleniyor. Ayda 718 TL emekli aylığı verdiğiniz adam neyle besleniyor acaba? Nasıl geçinecek bu adam? 

    'VATANDAŞA REVA GÖRDÜKLERİ PARA BU'

    Naci Ağbal, bakanlar ve Erdoğan’a sesleniyorum. 621 lirayla bir ay geçinsinler. Makam arabalarını kullanabilirler, uçağa da binebilirler. Mutfaklarını bir ay süreyle 621 lirayla geçindirsinler. Vatandaşa reva gördükleri para bu. 1 milyon 644 bin kişi, 1500’ün altında maaş alıyor. 700 TL ve altında ücret alan 26 bin kişi var.

    'ERDOĞAN KENDİSİ İÇİN GİTTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORSA YANILIYOR, HARAM PASTAYI YEMEDİM'

    CHP lideri, Erdoğan’ın kendisi için “Kuzu kuzu Saray’a geldi” sözlerine, “Erdoğan, beni tanımıyor. Ben yürekli bir insanım. Korkak değilim, Ben Türkiye için oraya gittim, Erdoğan için değil. Darbelere karşı olduğum için oraya gittim. Erdoğan için değil. Erdoğan kendisi için gittiğimi düşünüyorsa yanılıyor. Orada bana ikram edilen pastayı bile yemedim; haram diye. O kadar lüks, haram. Ben Ebuzer’in felsefesine inanıyorum. O, Muaviye’nin felsefesinde. Ebuzer, ‘Saray halkın parasıyla yapıldıysa haramdır, kendi paranla yapıldıysa israftır’ diyor. Şatafatı, lüksü, haramı temsil ediyor. Erdoğan’a verilen her oy harama ortak olmak demektir” karşılığını verdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Bloomberg'te Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.
    © AA /
    Reuters: Erdoğan'la görüşen uluslararası yatırımcılarda 'şok ve dehşet'
    'SEN KONUŞUNCA EKONOMİ BOZULUYOR DİYE TELKİN EDİLMİŞ'

    Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

    Erdoğan, ne söyleyeceğini bilmiyor. Türkiye’nin geleceği ile ilgili olarak bir ufku yok. Bitmiş yani. Bütün söylemleri, ‘25 Haziran’dan sonra göreceksiniz’ diyor. Neyi göreceksiniz, o belli değil. Ekonomiden hiç söz etmiyor. Kendisine şu telkin yapılmış, ‘sakın konuşma, sen konuşunca ekonomi bozuluyor.’ İşsizlikle nasıl mücadele edecek, belli değil, dış politikada ne yapacak belli değil, eğitimde ne olacak belli değil. Toplumsal barış nasıl sağlanacak belli değil, çiftçinin durumu belli değil.

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    Etiketler:
    A Haber, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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