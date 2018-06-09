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    Sayıştay'dan mülteci yardımlarına denetim

    © AFP 2018 / Delil souleiman
    Türkiye
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    Sayıştay, 500.000 dolardan fazla fon transferi yapılan yardım kuruluşlarının denetimini gerçekleştirecek.

    Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) mültecilere yardım amacıyla kamu idarelerine verdiği fonların denetlenmesi için kendilerinden denetim talebinde bulunduğunu belirterek, "Bu kapsamda UNICEF tarafından 500 bin dolardan fazla fon transferi yapılan kuruluşların denetimini gerçekleştiriyoruz " dedi.

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    © AFP 2018 / THOMAS COEX
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    Baş yaptığı açıklamada, Sayıştay'ın anayasal bir kurum sıfatıyla devlet teşkilatı içindeki öneminin yanı sıra uluslararası kuruluşlar nezdinde de güvenilir ve saygın bir kurum olduğunu söyledi.

    Uluslararası kuruluşların da ihtiyaç duydukları denetimler konusunda Sayıştay'dan destek talep ettiğini vurgulayan Baş, bu çerçevede kurumla UNICEF Türkiye Ofisi arasında geçen yıl, UNICEF'in kamu idarelerine sağladığı desteklerin denetlenmesine ilişkin 3 yıllık iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı.

    Baş, söz konusu iş birliğiyle kalkınma programları için sağlanan kaynakların hesap verebilirlik, şeffaflık ve kabul edilmiş diğer amaçlar doğrultusunda sağlıklı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

    UNICEF tarafından çeşitli programlar altında fon transferi yapılan kurumların Sayıştay tarafından denetlendiğini anlatan Baş, fonun mültecilere yardım amacıyla kamu idarelerine verdiği destek için bu yıl da denetim talebinde bulunduğunu dile getirdi.

    Geçen yılki denetim çalışmalarının tamamlandığına işaret eden Baş, "UNICEF tarafından 500 bin dolardan fazla fon transferi yapılan kuruluşların denetimini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    UNICEF, Sayıştay, Ahmet Baş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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