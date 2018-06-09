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    Naci Ağbal

    Ağbal'dan Kılıçdaroğlu'na 'asgari ücret' tepkisi: Gelir vergisi oranı yüzde 25 değil, yüzde 15

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (567)
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    Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşı aldatmamaya çağırıyorum. Samimi olmaya, dürüst olmaya çağırıyorum. Burada rakamlar ortada. Eğer gücü yetiyorsa bu rakamların karşısına rakam koyar" dedi.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Gökhan Balcı
    Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin en az 2 bin lira olması gerekiyor
    Ağbal, Afyonkarahisar'da, Ticaret ve Sanayi Odasında iş adamlarıyla yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretle ilgili vaadini sorması üzerine Ağbal, bu açıklamayı ve bir iş adamının buna gösterdiği tepkiyi duyduğunu söyledi.

    Gazetecilerle birtakım rakamları paylaşan Ağbal, şöyle konuştu:

    • Şu anda net asgari ücret 1603 lira. Bunun işveren maliyeti 2 bin 384 lira. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkarırsak bu durumda işverene maliyeti brüt 3 bin 41 liraya çıkıyor. Yani 656 lira işverenin yükü artıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 'düzenlemeyi yapacağım işverene de buradan hiçbir maliyet gelmeyecek. Çünkü ben vergileri almayacağım' diyor.

    'İLAVE YÜKÜ NEREDEN KARŞILAYACAĞINI AÇIKLAMAK DURUMUNDA'

    • Kastettiği vergi, bildiğimiz gelir vergisi, damga vergisi. 2 bin 200 lira üzerinden asgari geçim indirimi uygulaması yapıldıktan sonra bekar bir asgari ücretlinin ödediği gelir vergisi 155 lira, damga vergisi ise 19,6 lira. Topladığımızda 174 lira. İşverene brüt maliyeti 656 lira artmıştı. Vergilerden vazgeçilse 174 liradan vazgeçiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu, hala arada 481 lira işverene gelecek bir yük var. Dolayısıyla burada herhalde 481 lira gelecek ilave yükü nereden karşılayacağını da açıklamak durumunda.

    'KILIÇDAROĞLU VERGİ MEVZUATINDAN UZAK KALMIŞ'

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
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    Ağbal, aradaki farkın nereden karşılanabileceği, kamuya gelecek maliyeti ile yapılmak istenenin gerçekle uyuşmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu anlaşılıyor ki vergi mevzuatından uzak kalmış. Şu anda asgari ücretli üzerindeki gelir vergisi oranı yüzde 25 değil, yüzde 15. Bu da nominal vergi oranı. Asgari geçim indirimi uygulaması vergi oranlarını efektif olarak önemli ölçüde aşağı çekiyor. Bir asgari ücretli bordro hesabında yüzde 15 hesaplansa da asgari geçim indirimi tutarları da bundan düşülüyor. Evli ve çocuk sahibiyse çocuk sayısı arttıkça ödediği vergi düşüyor. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu, doğru olmayan bir şey söylüyor. Asgari ücret üzerindeki gelir vergisi oranı yüzde 25 değil, yüzde 15."

    Yıl içinde net asgari ücretin değişmemesi ve yaşanacak artışları da telafi edecek bir düzenleme yaptıklarını anlatan Ağbal, "Eylül-ekim aylarında ücret toplam artsa bile 'yüzde 15 nominal vergi geçmesin' diye devlet olarak biz vergimizden vazgeçtik. Nominal vergi 15, Kılıçdaroğlu 25 diyor, yok öyle bir şey." diye konuştu.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (567)

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    Etiketler:
    Asgari ücret, Maliye Bakanlığı, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Naci Ağbal, Afyonkarahisar, Türkiye
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