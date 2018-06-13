Erdoğan açılışı yaptı: Ovit geçidi stratejik öneme sahip

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Ovit Tüneli'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Ovit geçidi herhangi bir tünel değil. Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerinde bulunması sebebiyle stratejik öneme sahip'' dedi.

HEDEF YILIN TAMAMINDA TRAFİĞE AÇIK OLMASI

Bu projeyle kasım ile nisan ayları arasında yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan İkizdere-İspir arasındaki 2600 rakımlı Ovit Dağı Geçidi'nin yılın tamamında trafiğe açık olması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ovit Tuneli'ni kendi kullandığı araçla geçti https://t.co/zh9d5M7jSH pic.twitter.com/2R6nocUKir — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 13 Haziran 2018

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Konuşmasına ''Ben her ne kadar gördüm ise bazı mazarrat. Sabit kademin yine bu reyin üzerinde. İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah'' diye başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

14 KM UZUNLUĞUNDA

''Ovit Dağı'nın zorluğunu Rize ve Erzurum halkı gayet iyi bilir öyle mi? İyi bilir miyiz? Kışın tüm uğraşlara rağmen aylarca buralar trafiğe kapalı mıydı? Şimdi bundan sonra bir gidiş, bir geliş ve bu tünelin uzunluğu ne kadar? 14 kilometre bu tünelin uzunluğu.''

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Türkiye'nin kuzey-güney ulaşım hattının da başlangıç yerinde bulunun Ovit geçidini bu tünel yapılmadan önce ancak 11 kilometre tırmanıp sonra da 10 kilometre inerek geçmenin mümkün olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

'1880'DEN BERİ KONUŞULUYORDU'

''Biz bu projeye ilk başladığımızda bazıları ne diyordu 'hayal, burayı yapamazlar.' Yaptık mı, bitirdik mi? Çünkü 1880'den beri bu proje hep konuşulmuştur, ama yapılamamıştır. Prensip olarak katılmadığım temel atma törenlerine burada katıldım. Çünkü bir inancım vardı çünkü bunu yapmamız gerekiyordu ve Allah'a hamdolsun, bugün bu sözümüzü gerçekleştirdik ve bu kış Ovit Tüneli kapanmadı, hiç kapanmadı.''

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''2012 yılında başladığımız Ovit Tüneli'ni işte bugün sizlerin emrine sunuyoruz. Tünelin hizmete girmesiyle bu yıl inşallah nasıl ki hiçbir sıkıntı yaşamadıysak, yol da 4 kilometre ne oluyor? Kısalıyor.''

'TİCARET TRAFİĞİ ARTACAK'

''Karadeniz limanlarına ulaşım kolaylaşacağı için bölgenin ticaret trafiğinde gözle görülür bir artış olacak. Bu açılışı Türkiye'nin seçim arifesinde olduğu bir zamanda yapıyoruz. 24 Haziran'da seçim var mı? Var. Ovit Tüneli'nin inşa hikayesiyle ülkemizin kalkınma hikayesi aynıdır." © AA / Raşit Aydoğan Erdoğan, Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı: Bu yanlışın düzeltilmesi lazım

'16 YILDA 20 BİN KM BÖLÜNMÜŞ YOL YAPTIK'

"Hatırlayın 79 senede 6.100 kilometre bölünmüş yol yapıldı, biz 16 yılda yaklaşık 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Olay bu. Yine ulaştırmadan gidecek olursak ülkemizde 26 havalimanı ve yılda 34 milyon yolcu kapasitesi vardı. Bakın burası çok önemli. Biz buna 29 yeni havalimanı ilave ettik ama ne kadar yolcu ilave ettik biliyor musunuz? 160 milyona yolcuyu çıkardık."

'İŞTE CEBİNE GİREN OVİT TÜNELİ'

Türkiye'nin ilk çeyrekteki büyüme rakamlarına değinen Erdoğan şöyle konuştu:

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"Ama bunu bile beyefendiler hazmedemediler. 'Cebinize bir şey girdi mi?' diyor. Ey zavallı, işte cebine giren, Ovit Tüneli. Bu senin cebine girmez. Seni kendi cebine sokar, öyle bir büyüme bu. Bununla beraber G20 ülkeleri arasında 2. olduk. OECD ülkeleri arasında 1 numara olduk.''

TÜNELİN İÇİNDEN

Sağanak ve dolu dolayısıyla vatandaşlara tünelin içinde otobüsten seslenen Erdoğan, konuşmasının ardından tünelin içinde makam aracını kullandı. Tünelin 6 kilometrelik bölümünü araçla gidip gelen Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti.

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