Rus uzman: Sığınmacı sorunu Türkiye ekonomisine ciddi darbe niteliğinde

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre, Suriyeli sığınmacılar Türkiye nüfusunun yüzde 4'ünden fazlasını oluşturuyor. 2012'de 14 bin 237 olan Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısı geçen yıllar içinde artış göstererek 31 Mayıs 2018 verileri itibariyle 3 milyon 426 bin 786'ya ulaştı.

17-18 Mart 2016 tarihlerinde düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi'nde Avrupa'ya mülteci akınını önlemek için Brüksel ile Ankara arasında mülteci anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma, Yunan adalarından Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye'den bir diğer Suriyelinin AB'ye yerleştirilmesi, Türkiye'ye vize muafiyeti sağlanması ve Türkiye'ye 6 milyar Euro tutarında fon sağlanmasını öngörüyordu. Ancak anlaşmanın imzalandığı günden bu yana Brüksel Türkiye'ye sadece fonun 3 milyar Euro tutarındaki ilk dilimini sağlamış durumda.

Öte yandan, geçenlerde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan 2019 yılı bütçe taslağında Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 1,5 milyar euro kaynak verileceği belirtildi.

© AFP 2018 / ARIS MESSINIS Türkiye, Yunanistan'la sığınmacı geri kabul anlaşmasını durdurdu

Sputnik'e konuşan Rus uzmanlar sığınmacı sorununun Türkiye ekonomisine etkisi ve AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını değerlendirdi.

Karadeniz ve Hazar Denizi Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü, Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü Öğretim Üyesi Viktor Nadein-Rayevskiy, AB'nin sığınmacı sorununu Türkiye'ye baskı aracı olarak kullandığını kaydederek şunları söyledi:

‘Sığınmacılar Türkiye ekonomisine ciddi finansman yükü yaratıyor, çünkü ülke ihtiyaçlarını karşılamak için devlet bütçesinden harcamalar yapmak zorunda. AB ile anlaşmaya gelince, Brüksel sığınmacı sorununu siyasi pazarlık malzemesine dönüştürerek onu Türkiye'ye bir nevi baskı aracı olarak görüyor. Şimdiki gelinen noktada maalesef sığınmacı akışının azaldığı pek söylenemez. Biraz olsun yavaşlasa da Türkiye'nin bu konudaki beklentilerinin altında kaldı. Tabii ki bu durumda AB'nin yardımı Türkiye için çok önemli bir faktör olurdu, ama şu an AB daha çok kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor gibi görünüyor. İç sorunlar derken Brexit yansımaları, ekonomik alandaki dalgalanmalar, Rusya ile ilişkilerinde gerginlik olmak üzere birçok meseleyi kastediyorum. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda AB'nin şu an itibariyle sığınmacı konusunda Türkiye'ye ciddi destek vermesi mümkün olmadığı söylenebilir'.

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne bağlı Ortadoğu Araştırmalar Merkezi Başkanı, ekonomist Vladimir Fitin de Sputnik'e yaptığı açıklamada, sığınmacı sorununun Türkiye'nin ekonomisi üzerindeki önemli etkisine dikkat çekti. Uzman, "Kuşkusuz ki bu sorun Türkiye ekonomisine ciddi darbe niteliği taşıyordur. O kadar çok sığınmacıya ev sahipliği yapmak pahalıya mal oluyor. Şu anki durumda Türkiye'nin AB'nin 6 milyar dolar değerindeki desteğine çok ihtiyacı var, çünkü bilindiği üzere Türk lirasındaki değer kaybı devam ediyor. Bunda Suriye'deki askeri operasyon harcamaları, AB ve ABD ile ilişkilerde yaşanan gerginliğin yanı sıra sığınmacı sorununun da payı elbette vardır. Sığınmacı krizinin Türkiye ekonomisinin bugünkü hali üzerinde önemli etkisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.