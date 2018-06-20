Kayıt
16:49 20 Haziran 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ankara'da ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Sena Su Baysal, Erdoğan'ın iktidarda olmadığı zamanlara yetişemese de o zamanlara özlem duyuyor.

    Reuters: Türkiye'nin gençleri Erdoğan konusunda bölünmüş durumda

    © REUTERS / Umit Bektas
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    1168

    24 Haziran'da ilk kez oy kullanacak seçmenlerle konuşan Reuters, ''Türkiye'nin son dönemdeki en başarılı ama en kutuplaştırıcı lideri Erdoğan hakkında ülkenin geri kalanı gibi gençler de taban tabana zıt görüşlerde'' sonucuna vardı. Ancak gençler, eğitim ve işsizlikten endişelenmekte sözbirliği etti.

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
    © Fotoğraf : CHP
    İnce: 7 Haziran ve 1 Kasım arası neler olmuştu unutmayın, akıllarından aynısı geçiyor ama cesaret edemiyorlar
    Reuters haber ajansı, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ilk kez oy kullanacak Türkiyeli gençlere gidişata dair fikirlerini sordu.

    'ERDOĞAN'DAN ÖNCE DAHA LAİK VE MODERNDİK'

    18 yaşındaki Sena Su Baysal, Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz iktidar olmadığı dönemleri hatırlayamadığını, fakat o zamanlarda büyümüş olmayı dilediğini söyledi. Ankara'da ailesiyle birlikte yaşayan Sena Su, ''Türkiye o zamanlar daha modern ve daha laik bir ülkeydi. O zamanlar yaşamış olmayı dilerdim'' görüşünü ifade etti.

    Sedat Peker
    © Twitter
    Sedat Peker: Erdoğan'ı seçtirmek tüm dava adamlarının boynunun borcudur
    '2000'LERDEN ÖNCE HAYAT ZORMUŞ'

    2000 yılında doğmuş bir başka öğrenci olan Mehmet Salih Takıl tam tersi görüş dile getirdi. Ankara'da Erdoğan'ın mitingine katılan Mehmet Salih, ''Erdoğan iktidara geldiğinde 2 yaşındaydım. Ailem bana 2000'lerden önceki dönemi anlatır, o zamanlar hayat zormuş. O zamanlarda yaşamak istemezdim'' dedi.

    'OSMANLI'NIN GÜCÜ GERİ GELECEK'

    24 Haziran'ın ardından yürürlüğe girecek yeni başkanlık sisteminin Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu döneminde sahip olduğu gücü geri kazandıracağını savunan Mehmet Salih ''Batı da bundan korkuyor zaten. Ama Siyonistlerin, Masonların ve tüm şer güçlerinin Türkiye'ye karşı komploları başarısızlığa uğratılacak'' yorumunda bulundu.

    F-35
    © AP Photo /
    Pentagon: İki F-35, Perşembe günü Türkiye'ye teslim edilecek
    'ERDOĞAN KAYBEDERSE BİRLİĞİMİZİ YENİDEN KAZANIRIZ'

    Ankara'da üniversite sınavlarına hazırlanan Çağ Buyurgan, Erdoğan'ın politikalarının toplumu ayrıştırmasından yakınarak "Erdoğan seçimi kazanamazsa kaybettiğimiz birliği yeniden sağlar, sorunları teker teker çözeriz" diye konuştu.

    'SORUNLAR VAR AMA ERDOĞAN ÇÖZER'

    Sinem ile Simge Tunçbilek ise Türkiye'nin sorunları olduğunu ama her şeyin yoluna girebileceğini söyledi. ''Birbirimize destek olmalıyız. Muhakkak ülke olarak sorunlarımız var ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil'' diyen ikizler, Erdoğan'ın pazar günkü seçimi kazanacağından emin konuştu.

    Sinem ile Simge Tunçbilek ''Erdoğan bizim için sevginin adı demek. O çok iyi bir baba. Tüm İslam alemi için ayağa kalkıp sesini yükseltti. Biz onun büyük Türkiye idealine inanıyoruz'' diye konuştu.
    © REUTERS / Umit Bektas
    Sinem ile Simge Tunçbilek ''Erdoğan bizim için sevginin adı demek. O çok iyi bir baba. Tüm İslam alemi için ayağa kalkıp sesini yükseltti. Biz onun büyük Türkiye idealine inanıyoruz'' diye konuştu.

    'KADIKÖY'DE BİLE İSTEDİĞİMİ GİYEMİYORUM'

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan Derin Kaleli ise "Giymek istediğim kıyafetleri giyemiyorum. Avrupa'da insanlar istediği gibi yaşıyor. Burada istediğim gibi özgür değilim. Her geçen gün daha da muhafazakarlaşıyoruz. Geleceğimizden endişe duyuyoruz" yorumunda bulundu.

    Saadet Partisi gönüllüsü Zeynep Arslan ''12 yaşımdan beri başörtüsü takıyorum diye ülkenin sorunlarını görmezden gelmiyorum. Hükümet başörtüsüne izin veriyor, ama İsrail'le ilişkileri bitirmiyor. Erdoğan yandaşlarının tüm muhalefeti vatan haini ilan etmesi ülkeyi yaşanmaz kılıyor. Üzerimizde inanılmaz baskı var. Orwell'in 1984'üne benzer bir toplumda yaşıyoruz'' diye konuştu.
    © REUTERS / Umit Bektas
    Saadet Partisi gönüllüsü Zeynep Arslan ''12 yaşımdan beri başörtüsü takıyorum diye ülkenin sorunlarını görmezden gelmiyorum. Hükümet başörtüsüne izin veriyor, ama İsrail'le ilişkileri bitirmiyor. Erdoğan yandaşlarının tüm muhalefeti vatan haini ilan etmesi ülkeyi yaşanmaz kılıyor. Üzerimizde inanılmaz baskı var. Orwell'in 1984'üne benzer bir toplumda yaşıyoruz'' diye konuştu.

    Newsweek dergisi
    © AA / Arşiv
    ABD, Türkiye'de yok olan 'Evrim Teorisi'ni tartışıyor
    'SÜREKLİ DEĞİŞEN EĞİTİM SİSTEMİ'

    Ancak gençler, eğitim ve işsizlikten endişelenmekte sözbirliği etti.

    Türkiye yerine Almanya'da üniversite eğitimi almayı tercih eden Arman Tıhmınlıoğlu, Türkiye'de eğitim sisteminin sürekli değişmesinin öğrencileri endişelendirdiğini belirtti. Geçen yıl kabul edilen müfredatta Darwin'in evrim kuramının dışarıda bırakılması, üniversiteye giriş sınavlarının sürekli değişmesi, eğitim bütçesinin imam hatip okullarına kanalize edilmesi örnekleri verildi.

    Arman, "Lise yıllarımda eğitim sistemi 7 kez değişti. Gençlerin morali çok bozuk, ama tüm bunlardan biz halk olarak sorumluyuz. Neticede seçtiğimiz insanlar tarafından yönetiliyoruz" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
    © AA / Binnur Ege Gürün
    Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Cihadın ne olup olmadığını öğretmek görevimiz
    'DOĞRU DÜZGÜN EĞİTİM ALAMIYORUZ'

    Mardin'de bir köyde yaşayan Welat Aydın, "Anadilimizde (Kürtçe) eğitim göremiyoruz. Eğitimin kalitesi zaten düşük. Kimya öğretmeni olmadığı zaman, kimya derslerine edebiyat öğretmenleri giriyor. Bu nedenle üniversite sınavlarına girmedim. Kazanma şansım olmadığını düşündüm" diye konuştu.

    'ÇALIŞMAKLA GEÇİNİLMİYOR'

    Ortaokulu terk edip bir dönem İstanbul'a çalışmaya giden Diyarbakırlı çiftçi Demhat Tari, şunları söyledi:

    "Ayda kazandığım 1.500 liranın tamamı kiraya, suya ve elektrik faturasına gidiyordu. Para biriktiremeyeceğimi anladığımda köyüme geri döndüm. Ülkede iş yok, dolar yükselişte, altın pahalı. Bu koşullarda asla evlenemem."

    Diyarbakırlı çiftçi Demhat Tari, okulu terk edip gurbete çalışmaya gittiği halde pahalılık nedeniyle para biriktiremediğini, ufukta evlenebileceği şartların gözükmediğini anlattı.
    © REUTERS / Umit Bektas
    Diyarbakırlı çiftçi Demhat Tari, okulu terk edip gurbete çalışmaya gittiği halde pahalılık nedeniyle para biriktiremediğini, ufukta evlenebileceği şartların gözükmediğini anlattı.

     

     

     

    Etiketler:
    gençler, gençlik, Reuters, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Erdoğan, Atak helikopteri üretim hattını gençlerle gezdi
    Gençlere ATAK'ı anlatan Erdoğan, Hürkuş'a imzasını attı
    Karikatür
    ABD Kongresi'nden 'Türkiye'ye silah satışına sınırlama'ya onay
    İnfografik
    Halkın doğalgaza erişebilme seviyesine göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam