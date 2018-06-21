Yıldırım'dan soğan ve patates açıklaması: Spekülasyondan öte bir şey değil

Başbakan Binali Yıldırım, mayıs ve haziran arasında patates fiyatının yüzde 94, soğan fiyatının yüzde 212'lik artışı hakkında konuştu: "Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız."