Yıldırım'dan soğan ve patates açıklaması: Spekülasyondan öte bir şey değil

Yıldırım, özetle şöyle konuştu:
- Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam.
- Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız.
- Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz. Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda.
- Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgemiz var. 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor.
- (Kandil) Zaman zaman hava harekatlarıyla oraları dağıtıyoruz, bombalıyoruz. Bu sefer çok sıkışınca İran tarafına geçiyorlar, oradan sıkışınca Irak tarafına geçiyorlar. Hava harekatıyla buradaki terör yuvalarını dağıtmak, tamamen söndürmek çok kolay değil, mümkün de değil. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın bir benzerini Kuzey Irak alanında da yapmaya zaten çok önceden başlamıştık.
- (Kandil'e operasyon) Bu işin şakası yok. Zeytin Dalı ile Afrin'de yaptık, Fırat Kalkanı ile Cerablus-Azez arasında bunu yaptık, burada da yaparız. Ayağınızı denk alın.
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