Eroğlu: Türkiye'deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanıyor

Eroğlu, Afyonkarahisar'daki temaslarına Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir çağrı merkezi ziyaretiyle devam etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda yapan Eroğlu, özetle şunları söyledi:
'TÜRKİYE'DEN PARALARINI ÇEKMEYE BAŞLAYARAK DOLARI YÜKSELTTİLER'
Bakan Veysel Eroğlu daha sonra OSB müdürlüğü ev sahipliğinde iş insanlarıyla bir araya geldi. OSB toplantı salonunda gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan Eroğlu, şunları söyledi:
"Yurt dışındaki yatırımcılara her türlü garantiyi verdik. Hala da veriyoruz. Yatırım yapanın açılışına, temel atmasına gidiyoruz. Turuncu halıları biz kendimi seriyoruz. İşadamlarımıza teşekkür ediyoruz. Siz işadamları ekonomimizin orta direğisiniz. Sizler ekonomiyi ayakta tutuyorsunuz. Ama bizim önümüzü kesmek için çalışmalar bitmiyor. Bir dönem güneydoğu sınırımızda terör devleti kurma çalışmasına girdiler. Cumhurbaşkanımız bunu fark etti ve hiç beklenmedik anda Fırat Kalkanı ile operasyonu yaptık. Ne olduğunu şaşırdılar. Ardından Afrin operasyonu ile sınırlarımızı güvence altına aldık. Hiçbir sivilin burnunu kanatmadan tamamladık. Bunun dünyada örneği yok. Bunlarla başarılı olamayan dış güçler şimdi de ekonomik kıskaca alarak Türkiye'yi ele geçirmeye çalışıyor. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Derecelendirme kuruluşları notumuzu düşürüyor. Türkiye'deki paralarını çekmeye başlayarak doları yükselttiler. Ticareti engelleyerek bir takım oyunlar peşindeler. Onların oyununu boşa çıkaracaklar sizlersiniz. Yatırım yapmaktan vazgeçmeyin."
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