Yıldırım: Dükkanı kapattık

Binali Yıldırım, yarın yeni başkanını seçecek TİM seçimleriyle ilgili ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gayet güzel demokratik bir yarış oluyor, aynen bizim yaptığımız gibi. Geçen hafta da biz bu heyecanı yaşadık. Biz rahatladık, yarın siz de rahatlarsınız. Kazansanız 3 saat sürüyor sevinci, kaybetseniz 1 günde atıyorsunuz. Onun için kazananın stresi daha çok. 3 saat keyfini yaşarsınız ondan sonra 'Ne yapacağız?' diye düşünürsünüz. Kaybeden 1 gün üzülür, ondan sonra 'Allah, dünya varmış' der. Hiç endişe etmeye gerek yok, biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir. Bir fark var; siz sadece dükkanı devrediyorsunuz, biz dükkanı kapattık" dedi.

'BAŞBAKAN OLARAK SON KONUŞMAM'

Başbakan Yıldırım, Başbakan olarak son konuşmasını yaptığına da dikkat çekti. Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ BU DEĞİL'

— "Türkiye'nin potansiyeli bu değil. Geldiğimiz noktayı küçümsemek istemiyorum ama Türkiye'nin doğal kaynakları, insan kaynakları, elindeki imkanlar, jeopolitik konumu dikkate alındığında, olmamız gereken yer bu değil.

— Şu anda kalkınmanın kaldıracı özel sektördür. Biz bunun bilincindeyiz. Bizim yapmamız gereken yolu açmaktır.

'İHRACATIMIZIN DAHA ÇOK ARTMASI LAZIM'

— İhracatımız artıyor ama daha çok artması lazım, tekrar ediyorum yeterli değil.

İthalatımız da artıyor, daha çok artıyor ama bu seneden itibaren yavaş yavaş denge kurulmaya çalışılacak. İhracatımızı artırdığımız zaman cari açığımız azalacak, dolayısıyla ekonomimizdeki iyileşme çok daha belirgin hale gelecek.

— ihracatımızın artış hızını yükseltmemiz lazım. Buna ihtiyacımız var. Bunun için kafa yoracağız. Yeni dönemde inşallah bunlar da ele alınacak. İhracatçı sayımız 70 bini aştı, yeterli görmüyoruz, bunu 120 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çıkarabiliriz.

— Ülkede artık seçim bitti. İşler normale döndü. Bundan sonra işimize gücümüze daha çok yoğunlaşacağız. Ankara'da da işler iyi gidiyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu, yeni hükümet de açıklanmış olur. Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni Cumhuriyet Hükümeti açıklanmış olacak.

'DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI ALELACELE GÜNDEM YAPIYOR'

— Seçim kararı açıklandıktan sonra değerlendirme kuruluşları alelacele gündem yapıyorlar, Türkiye hakkında kararlar alıyorlar. Bunlar seçime öyle veya böyle müdahaleye yönelik hareketlerdi ama millet bunları iplemedi, ipini çekti, bunların işi de bitti. Türkiye'nin siyasetini kimse dışarıdan dizayn edemez. Türkiye'nin siyasetine karar verecek milli iradedir. Milli iradenin sahibi de millettir.

— Ülkemize içeriden veya dışarıdan herhangi bir tehdit vaki olduğunda bunun için gerekeni yapmak için hiç kimseden icazet alma durumunda değiliz. Bu, ülkenin beka meselesidir. Bu, ülkenin güvenlik meselesidir ve istiklal meselesidir. Bunun gereğini yaparız çünkü bu olmadığı zaman hiçbir şey konuşamayız."