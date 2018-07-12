Darbe girişimi sonrası el konulan iki şirket, Türkiye aleyhinde Dünya Bankası'na başvuruda bulundu

15 Temmuz 2016 sonrası malvarlıklarına el konulan ve yönetimine kayyım atanan İpek Yatırım ve Cascade Yatırım NV, Dünya Bankası'na bağlı Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'ne (ICSID) başvurdu.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre İngiltere'de yaşayan Hamdi Akın İpek'in yönetimindeki İngiliz şirketi İpek Yatırım Ltd (IIL) ve Zaman gazetesinin kapatılması sürecinde kendi malvarlığına da el konulduğunu savunan Belçika merkezli Cascade Yatırım'ın başvurularının adresi, Washington merkezli ICSID oldu.

1966 tarihli 'Devletler ve Diğer Devletlerin Uyrukları arasındaki Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü için Sözleşme' ile kurulan ICSID, yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıklarda uzlaştırma veya tahkim makamı rolünü oynuyor.

'ULUSLARARASI YATIRIM ANLAŞMALARININ İHLALİ' İDDİASI

© Fotoğraf : YouTube Aralarında Akın İpek'in de olduğu firari FETÖ sanıkları için iade talebi

IIL, ICSID'e dava başvurusunda, 'Türkiye'nin bu şirketlerle medya organlarına siyasi nedenlerle haksız yere el koyduğunu, milyarlarca doları gasp ettiğini, böylece Avrupa Birliği ve İngiltere'nin dahil olduğu yatırım anlaşmalarını ihlal ettiğini' iddia etti.

'5-6 MİLYAR DOLAR ZARAR'

Türkiye'de adalet tesis edilemediğinden ICSID'e başvurduğunu savunan IIL, Türkiye'nin eylemleri sonucu 5-6 milyar dolar zarara uğradığını ileri sürdü.

Başvuruların sonuçlanmalarının birkaç yıl süreceği tahmin ediliyor. İngiliz basınına göre aleyhte sonuçlanması halinde Ankara tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Ankara'nın 15 Temmuz'un gerisindeki FETÖ'yle bağlantılı olmakla suçladığı IIL, Türkiye'de madencilik başta olmak üzere pek çok alanda faaliyet göstermiş Koza Grubu'nun şirketlerini kontrol ediyordu. Bunlar arasında bulunan Bugün gazetesi ve Kanaltürk televizyonu 2016'da el konularak kapatıldı. Akın İpek'in kardeşi, Koza Grubu'nun yöneticilerinden Tekin İpek, 2 yılı aşkın süredir Türkiye'de hapiste.

'MÜLKİYET HAKLARI, İNSAN HAKLARI' SAVUNUSU

IIL Sözcüsü, 'Türkiye'deki iştiraklerinin milyarlarca dolarlık işlerden oluştuğu, bunların Erdoğan rejimi tarafından kasten hedef alınıp el konulduğu, Türk hükümetinin mülkiyet hakların, insan hakları ve ahlaklı davranışa sıfır saygı gösterdiği' iddialarını dile getirdi.

'ADİL YARGILAMA YOK' İDDİASI

IIL'i temsil eden hukuk bürosu Gibson, Dunn & Crutcher'ın Sözcüsü ''Bu, kamulaştırma eylemlerinde adil ve eşit muamele standardının ihlalinin en keskin örneklerinden biri'' derken 'Tekin İpek'in hiçbir meşru temele dayanmadan keyfi şekilde hapiste tutulduğunu, adil şekilde yargılanma ve adaletin sağlanması ihtimalinin bulunmadığını' iddia etti.

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IIL'den daha önce ICSID'e başvuruda bulunmuş olan Cascade Investments NV'yi temsil eden İngiliz hukuk bürosu Hogan Lovells, ''Gülen hareketinin parçası olduğu iddiasıyla şirkete TMSF tarafından el konuldu. Ama müvekkilim doğrudan Zaman'a yatırım yapmamıştı, Zaman'a hizmet sağlayan bir şirkete yatırım yapmıştı'' dedi.

'TAZMİNAT ÖDENMEZSE TÜRKİYE'NİN MALVARLIKLARINA EL KONULUR'

Cascade'nin 65 milyon euroluk zarar iddiasını aktaran hukuki temsilcisi ''Mahkeme tazminata karar verirse Türkiye ödemek zorunda kalır. Bu yasal yükümlülüktür. Ödemezse ICSID'e taraf tüm ülkelerde, İngiltere ve ABD dahil olmak üzere, Türkiye'nin mal varlıklarına el konulur'' diye konuştu.