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17:55 14 Temmuz 2018
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    Adnan Oktar

    Adnan Oktar'ın 86 paravan şirketine el konuldu

    © AA /
    Türkiye
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    MASAK raporuna göre, Adnan Oktar grubu, kâr amacı gütmeyen, dolandırıcılık amaçlı kurulan şirketler aracılığı ile defaatle karapara akladı. MASAK raporunun ardından Adnan Oktar grubuna ait 86 şirkete mahkeme tarafından el konuldu .

    Adnan Oktar
    © Fotoğraf : DHA
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    Adnan Oktar grubuna yönelik olarak Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasında yer aldı. MASAK raporuna göre, Adnan Oktar grubu, kâr amacı gütmeyen, dolandırıcılık amaçlı kurulan şirketler aracılığı ile defaatle karapara akladı. MASAK raporunun ardından Adnan Oktar grubuna ait 86 şirkete mahkeme tarafından el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar grubu ile ilgili en önemli tespitlerinden biri de MASAK raporu oldu.

    ZENGİNLERİ AĞINA ÇEKTİ

    Adnan Oktar
    © Fotoğraf : DHA
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    Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberine göre, iki yıldır sürdürülen çalışma sonunda elde edilen tüm delil ve tespitler dosyaya girdi. Soruşturma dosyasında MASAK raporuna atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi:

    "Örgüt hiyerarşine giren şüphelilerin ticari iş yapıyormuş görünümü vererek şirketler kurdukları, bu şirketlerin hiçbirinin gerçek bir ticari faaliyet yaparak kâr elde etmek amacıyla kurulmadığı, piyasada irtibata geçilen kişi kurum ya da şirketleri dolandırarak haksız kazanç elde edilmesinin amaçlandığı, MASAK raporundan da anlaşılacağı üzere ‘aklama' suçunun birçok kez işlendiği tespit edilmiştir

    Adnan Oktar
    © AA /
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    Adnan Oktar'ın kendince örgüt yapısının menfaatleri doğrultusunda uydurup mecbur kıldığı kurallar doğrultusunda örgütün çoğu zaman zengin, varlıklı, fiziki görünümü itibari ile dikkat çekici kadın ve erkekleri örgüt ağına çekerek mal varlıklarını örgüte aktarılmasını sağlamak suretiyle sömürdüğü bu sayede ihtişamlı bir yaşam sürüldüğü izlenimi vererek örgüte yeni üyeler kazandırmayı amaçladığı tespit edilmiştir."

    Gruba yönelik araştırmada bazı şirketlerin feshedilip sonra tekrar aynı isimle yeniden açıldığı ifade edildi. Bu yüzden raporda bazı isimlerin iki kez yer aldığı kaydedildi.

    HANGİ ŞİRKETLER?

    MASAK raporunun ardından mahkeme kararı ile el koyulan Adnan Oktar grubuna ait şirketler ise şunlar:

    Adnan Oktar
    © AA /
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    1-Hayçelik Metal Ürünleri Limited Şirketi

    2-İntro Grup İnşaat Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd.

    3-Atlantis Denizcilik İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited

    4-Eski Nazi İnşaat Ltd.Şt

    5-STS Danışmanlık Ticaret Ltd.

    6-AC Grup Yapı Gıda YTaşımacılık Ticaret Ltd.

    7-VİPLİNE Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd.

    8-Ronin Tanıtım İletişim Yapı. İnşaat Taahüt Dış Ticaret Ltd.

    9-SAY Oto Otomotic Emlak Gıda Alım Satım Aracılık Ticaret (Yasemin Mert)

    10-Safinat İnşaat Yatırım Samayi ve Dış Ticaret Ltd

    11-Pegasus Yapı ve Proje Geliştirme Ltd

    12-SAY sigorta aracılık hizmetleri (İbrahim Saral Köprül

    13-Element Yapı İnşaat Dış Tic Mimarlık Ltd

    14-CTT İnşaat Dış Ticaret Eğitim Sanayi ve Tiicaret Ltd

    15-Nova Restarasyon sanayi ve ticaret Ltd

    16-Ottaman İnşaat Taahüt Dış Ticaret Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd

    17-Milli Değerleri Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi

    18-SAY Trans Lojistik Hizmetleri Ltd

    19-SAY Yapı Sigorta Araclık Hizmetleri Ltd

    20-Nautilius Tanıtım Sağlık ve Teknoloji Ürünleri Pazarlama Ltd

    21.İNT Grup reklam tanıtım danışmanlık organizasyon Ltd

    22-NT Marka ve yönetim danışmanlığı İnşaat Ltd.

    23-Pegasus Lojistik Hizmetler İnşanaat ve Dış Ticaret Ltd.

    24-Ferit Erdem Rahfancı

    25-CSK Otomotiv kuyumculuk ithalat ve ihracat Ltd

    26-ICM Organizasyon reklam turizm bilişim sanayi ve ticaret Ltd.

    27-Özüm Kuyumculuk Dış Ticaret Ltd.

    28-Yılfer Kuyumculuk Sanayi Ticaret Ltd

    29-A9 Televizyonu Digital Yayıncılık ve Sanayi Ticaret A.Ş

    30-Eid İnşaat Taahüt Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş

    31-Ferin Grup Sağlıklı Yaşam Danışmanlık ve Aracılık Hizmetleri Turizm İnşaat Ticaret Ltd.

    32-BST Eğitim temizlik kozmetik yapı teknik inşaat malzemeleri sanayi ve dış ticaret Ltd.

    33-İmalathane yapı dekerasyon turizm sanayi ticaret Ltd.

    34-SAY ART Prodiksiyon Danışmanlık ve çeviri hizmetleri gıda Dış Ticaret Ltd.

    35-Rasim Çoşkun Varlıbaş Vardek Dekorasyon Vartek Teknoloji

    36-Rubbit İnternet Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd.

    37-Arca Sağlık Eğitim Dış Ticaret Ltd.

    38-Marin Lojistik Dış Ticaret İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.

    39-Varlıbaş İnşaat Danışmanlık Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd.

    40-Modernist mimarlık mühendislik peyzaj proje danışmanlık inşaat taahüt sanayi ticaret Ltd

    41-BST Eğitim Temizlik Kozmetik Yapı Teknik İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Dış Ticader Ltd.

    42-Sarper Led Aydınlatma A.Ş

    43-Varlıbaş İnşaat Danışmanlık Kuyumculuk sanayi ve ticaret Ltd

    44-Maye Grup Çelik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.

    45-Yeşil Tuna Kuyumculuk Dış Ticaret Ltd.

    46-Getaway Sağlık Turizm Acentası ve Dış Ticaret Ltd.

    47-Tasarımhane Yapı Dekarasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.

    48-Proline Uluslararası Lojistik Acenteliği (Yasemin Mer

    49-Öfer İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.

    50-Novus Gıda Dış Ticaret Ltd.

    51-İntegra İnşaat Lojistik ve Dış Ticaret Ltd.

    52-Tasarımhane Yapı Dekarasyon ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd.

    53-Wework Tasarım Sanayi ve Ticarert Ltd.

    54-TRİA Dış Ticaret ve İnşaat Ltd.

    55-TRİA Dış Ticaret ve İnşaat Ltd.

    56-ELCOTECH Coral Yat Gemi İnşaat Turizm ve Dış Ticaret Ltd.

    57-AC Grup Yapı Gıda Taşımacılık Ticaret Ltd.

    58-Ufuk Saral Oflaz Kuyumculuk Ticaret

    59-Rasim Çoşkun Varlıbaş Oflaz Kuyumculuk Ticaret

    60-Mehmet Alp Ünlü- Giovanni Piço Della

    61-JLA Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş

    62-İstanbul gömlekleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

    63-Ajans dizayn ve tasarım Ltd.

    61-JLA Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş

    62-İstanbul gömlekleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

    63-Ajans dizayn ve tasarım Ltd.

    64-Pegasus İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.

    65-Karan Tanıtım Proje Danışmanlığı Dış. Ticaret Pazarlama Ltd.

    66-Tasarımhane Yapı Dekarasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.

    67-Sistem Reklam Tanıtım Ltd.

    68-Pegasus Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd.

    69-T.S.L Ağaç peyzaj mimari ve bitki üretim sanayi ve dış ticaret Ltd

    70-Global Yayıncılık Dağıtım Müzik ve Film Yapımcılığı Kağıtçılık Matbaa Sanayi Dış Ticaret Ltd.

    71-NH Reklam ve Matbaa Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd.

    72-PSC Tekstil Ltd.

    73.Medelek Elektronik ve Bilgisayarlar cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd.

    74-Netmark Dış Ticaret İnşaat Lojistik ve Patent Ltd.

    75-Optima Tanıtım Bilişim çözümleri prodiksiyon reklamcılık Ticaret Ltd.

    76-Promed Yazılım donanım ve bilişim hizmetleri Ticaret Kollektif Şirketi.

    77-Uygar Yayıncılık (Mehmet Murat Atmaca)

    78-Alıa İnşaat Dıi Ticaret Ltd.

    79-Güneş Yayıncılık (Mehmet Murat Develioğlu)

    80-Mücevher Tanıtım A.Ş

    81-Ak Ahşap Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş

    82-Tasfiye halinde Pegasus Otomotiv Oto kiralama taşımacılık ve turizm ticaret A.Ş

    83-Final Kozmetik Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.

    84-PANTHEON ROME Ambalaj Malzemeleri Ltd.

    82-Tasfiye halinde Pegasus Otomotiv Oto kiralama taşımacılık ve turizm ticaret A.Ş

    83-Final Kozmetik Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.

    84-PANTHEON ROME Ambalaj Malzemeleri Ltd.

    85-Unicon İnşaat Turizm Ltd.

    86-Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı

     

    Etiketler:
    paravan şirket, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), Adnan Oktar, Türkiye
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