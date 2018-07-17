Suikast timi hükümlüsüne 'hero' tişörtü davası

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında, daha önce "Hero" yazılı tişörtle duruşmaya gelen Gökhan Güçlü ile kardeşinin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

© AA / Serdar Açıl 'Hero' tişörtü giyen gence 5 yıla kadar hapis istemi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin öldürülmesine ilişkin karara bağlanan davada, duruşmaya "Hero" yazılı tişörtle gelen Gökhan Güçlü ile tişörtü gönderen ablasının "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılaması başladı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Gökhan Güçlü ile ablası B.G, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu.

Söz verilen Gökhan Güçlü, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim davranışım etik değildi. Sonradan pişman oldum ancak suç değildi." dedi.

Güçlü'nün ablası B.G. ise FETÖ ile hiçbir şekilde bağının olmadığını savundu.



'KARDEŞİME MORAL VERMEK İSTEDİM'

© AA / Serdar Açıl 'Hero' soruşturmasında cezaevi memurları açığa alındı

Yaşanan olayın bu şekilde algılanacağını tahmin etmediklerini iddia eden B.G, "Bu şekilde bağlantı kurulacağını öngöremedim. Hayatım boyunca hiçbir suça karışmadım. Hiçbir örgütle bağlantım yok. Sadece cezaevinde bulunan kardeşime moral vermek istedim" diye konuştu.

Sanık avukatları ise sanıkların hiçbir zaman örgüt üyesi olduklarını kabul etmediğini, övmediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı 14 Kasım'a erteledi. Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gökhan Güçlü ve kardeşi B.G. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.