DBP'li eski başkanlara ve HDP'li yöneticilere hapis cezası

DBP'li eski Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'a 11 yıl 10 ay, eski Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan'a 8 yıl 3 ay, eski 11 Nisan Belde Belediye Başkanı İbrahim Halil Parıldar'a 7 yıl 6 ay, HDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 14 kişiye de 1 yıl 6 ay ile 11 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.