Emniyet ve TSK’ya iade edilene pasif görev

Darbe girişimi sonrası KHK'lar ile ihraç edildikten sonra görevlerine geri dönen Emniyet ve TSK mensuplarına pasif görev verilecek. İktidar partisi, bu kişilerin görevine dönmüş dahi olsa 'kripto' olabileceği iddiasıyla böyle bir düzenlemenin yapılacağını söyledi.

© AA / KHK ile ihraç edilenler emekli ikramiyesini alabilecek

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre TBMM'de görüşülen yasa teklifinde yapılan değişiklikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile genel kolluk kuvvetleri personeline ilişkin kararların uygulanmasında farklı yöntem uygulanacak.

FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca, ‘Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen örgütlerle’ ilişkisi olduğu gerekçesiyle, kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar bu kapsamda değerlendirilecek.

'ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE ÇALIŞACAKLAR

Bu kişiler, mahkemeler tarafından göreve iade kararı verilse dahi, eski kadrosuna atanması uygun görülmeyenler, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan ‘araştırma merkezlerinde’ istihdam edilecek. Bu kişilerin, araştırma merkezlerindeki kadrolara atanmaları, kararların bildirimini takip eden 30 gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılacak.

HAKLARI İADE

Araştırma merkezlerinde göreve başlamayı kabul edenlere, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihi takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları eski kurumları tarafından ödenecek.

Bu personel, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talep edemeyecek.

'KRİPTO OLABİLİRLER'

AK Parti kaynakları bu düzenlemenin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Bu örgütün en mahrem yapılanması TSK ve Emniyet’tedir. Göreve iade kararı verilmiş olsa bile, bu personelden halen kripto olmasından şüphelenilenler olabilir. Sonuçta bunlar silah kullanan insanlar. Devlet kendini tehlikeye atmaz. Bunların geri planda bir görevde tutulması gerekir ve doğrudur. İdarenin kafasında soru işaretleri varsa, güven unsuru oluşmamışsa, kritik görevlere getirilemezler."