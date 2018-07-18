'Delege imzaları, İnce'nin kurultaydaki oyunu geçti'

CHP’de lider değişiminin oylanacağı olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmayacağı 13 gün sonunda belli olacak.

GENEL MERKEZ, DELEGELERİ ARIYOR

© Fotoğraf : CHP İnce: Daha uzun soluklu bir maratona hazırlanma zamanı

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP Genel Merkez yöneticileri delegeleri arayarak olağanüstü kurultay konusunda nabız yokluyor. Kurultay delegelerinin, ‘yerel seçimlerin yaklaştığı bir süreçte değişime sıcak bakmadığını’ iddia eden CHP yönetimi, olağanüstü kurultay talep eden muhalafeti ‘hoşnutsuzlar hareketi’ olarak adlandırırken, kurultay isteyenlerin çoğunun milletvekili listelerinde yer alamayan küskünler olduğunu belirtiyor.

CHP'de Muharrem İnce'nin ekibinden Gaye Usluer'in bildirdiğine göre noter tasdikli imza sayısı, İnce'nin Kılıçdaroğlu karşısında aldığı oyu geçti.

İnce, 2 kez bayrak açtığı Kılıçdaroğlu'na karşı son kurultayda 447 imza alabilmişti.

CHP'de genel başkanlık koltuğuna tourmak için delegelerin 634 oyunu almak gerekiyor.



