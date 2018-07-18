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20:30 18 Temmuz 2018
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    Adnan Oktar

    Adnan Oktar'ın davetine katılan ünlüler konuştu: Yüksek ücret istedim, verdi

    © AA /
    Türkiye
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    Gözaltında bulunan Adnan Oktar’ın düzenlediği gecede sahneye çıkan bazı ünlüler konuştu. Bu ünlü isimlerden Zekeriya Ünlü, Oktar'ın kanalı A9'un gecesine 'yüksek ücret istediği, bunun da karşılandığı için oraya çıktığını' söyledi. O gece Oktar'ı 'Zarif beyefendi' diyerek anons eden Muazzez Ersoy da "Kimin ne olduğunu bilemeyiz" dedi.

    11 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubuyla ilgili ünlülerden açıklama geldi.

    Oktar'ın geçen mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda verdiği iftar daveti ile, kurucusu olduğu A9 TV'nin yıldönümü kutlaması ve Ataşehir Develi'de düzenlediği sıra gecesine birçok ünlü isim katıldı. 

    Adnan Oktar
    © Fotoğraf : DHA
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    OKTAR'A 'ZARİF BEYEFENDİ' DİYEN MUAZZEZ ERSOY: KİMİN NE OLDUĞUNU BİLEMEYİZ

    Bu isimler, Sabah gazetesine konuştu. Muazzez Ersoy, o gece için şunları söyledi:

     "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi… Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekanda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz maalesef."

    Ersoy, o gece sahne aldığı sırada Adnan Oktar salona girdiğinde "Salona çok zarif bir beyefendi girdi" diye anons yapmıştı.

    ENGİN ÇAĞLAR: KOLAY KOLAY KİMSE KANDIRAMAZ BENİ

    Adnan Oktar
    © AA / Mehmet Ali Derdiyok
    Ünlü işadamı, Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alındı
    Oktar'ın Çırağan Sarayı'ndaki iftar davetine katılan isimler arasında olan oyuncu Engin Çağlar ise şöyle konuştu: 

    "Kendisiyle daha önce herhangi bir tanışıklığım yoktu. Sanırım sinema dünyasıyla yakınlık kurmak istedi. İftara davet edildim ve gittim. Bir yere giderken, kimin ne kadar parası var, kimlerle çalışıyor diye düşünmem. Daha sonra da herhangi bir münasebetimiz olmadı. Ben yılların sanatçısıyım, kolay kolay kimse kandıramaz beni. Bana yaklaşamadılar. Kendisine yapılan suçlamalarla alakalı bir bilgim yok."

    ABACI'NIN MENAJERİ: HERKES ORADAYDI

    Gecede sahneye çıkan Muazzez Abacı adına, menajeri Taner Budak şu açıklamayı yaptı: "Bizim 'ekstra' diye tabir ettiğimiz bir işti. Ücretimizi aldık, programımızı yaptık, ayrıldık. Herhangi bir bağımız, bağlantımız bulunmamaktadır. Zaten basına açık olan, birçok sanatçı ve önemli ismin katıldığı bir geceydi. Sadece biz yoktuk, herkes oradaydı."

    Adnan Oktar
    © AA /
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    ÇILGIN SEDAT: BİLSEM GİTMEZDİM

    Davetin konukları arasındaki şarkıcı 'Çılgın Sedat' da şöyle konuştu: 

    "Bizde davete icabet edilir; başka bir davetlerine daha katıldım. Program yapma amaçlı da çağırdılar. 'Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı, Mustafa Keser, Latif Doğan gibi benden daha ünlü isimler gitmiş, sıkıntı olsa niye gitsinler?' diye düşündüm. Allah'ın adını zikredip kediciklerle gündeme gelmesini anlamıyordum zaten. Hakkında yapılan suçlamaları okuyunca şoke oldum. Bilmiyordum, bilsem gitmezdim. Sevenlerimden özür dilerim."

    ARİF SUSAM: KENDİSİNİ TANIMIYORUM

    Adnan Oktar
    © Fotoğraf : DHA
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    Arif Susam ise Oktar'ı tanımadığını söyledi: "Raffles Hotel'de gece düzenlediğini biliyordum, bizden önce de Muazzez Ersoy sahneye çıkmıştı. Bir saat boyunca programımı yaptım. O gecenin onun olduğundan haberim yoktu. Sadece mesleğimi icra ettim. Kendisini tanımıyorum."

    ZEKERİYA ÜNLÜ: YİNE ÇAĞIRDILAR, GİTMEDİK

    Gecede türkü söyleyen Zekeriya Ünlü ise o gece 45 dakikalık bir program yapıp oradan ayrıldığını vurguladı: 

    "Herhangi bir şekilde Adnan Oktar ismiyle tanışıklığım yoktur. O gün Ataşehir Develi'deki organizasyon için bizi aradılar ve sahneye çıkacak diğer sanatçılar Mustafa Keser ve Latif Doğan'ı referans olarak söylediler. 45 dakikalık sahne programı için talep ettiğimiz ücretin üstünde bir rakam söyledik kabul etmezler diye fakat ona rağmen rakamı kabul ettiler. 45 dakika sonra sahnemiz bitti ve oradan ayrıldık. Sonrasında da özel davetlerine çağırdılar fakat hiçbirine katılmadık."

    ŞENER ŞEN'İN YEĞENİ GÖZALTINDA 

    Öte yandan dün akşam Oktar ve gruba yapılan operasyon devam etti.. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da bulunduğu ve sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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    Etiketler:
    Aslı Süme Efeoğlu, Zekeriya Ünlü, Arif Susam, Çılgın Sedat, Muazzez Abacı, Engin Çağlar, Muazzez Ersoy, Adnan Oktar, Şener Şen, Türkiye
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