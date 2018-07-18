Adnan Oktar: Akıl sağlığım yerinde

Oktar'ın ifadesinin de alınmaya başlandığı öğrenildi. Hürriyet'e bilgi veren polis ekipleri, Oktar’ın ifadesi sırasında 3 avukatın hazır bulunduğunu, ifadeye sırayla eşlik ettiklerini belirtti.
Saatlerdir devam eden ifadesinde Oktar’ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı öğrenilirken, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin Oktar’a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorduğu soruya ise ’Yerinde’ şeklinde cevap verdiği ifade edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)