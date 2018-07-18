Sağlık personeline yıpranma hakkı torba yasaya girdi

Dün, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıkladığı ve içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin de olacağı torba yasanın içinde 3 maddenin daha olduğu öğrenildi.
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Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre, torba yasa teklifine eklenen diğer maddeler şöyle:
— Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınması.
— Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artırılması. Gerekçede amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.
— Sağlık personeline de yıpranma hakkı verilmesi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.
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