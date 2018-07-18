Sağlık personeline yıpranma hakkı torba yasaya girdi

AK Parti'nin dün açıkladığı, bedelli askerliği de içeren torba yasanın içinde sağlık personeline yıpranma hakkı verilmesine dair bir maddenin de olduğu öğrenildi.

© AA / Binnur Ege Gürün Demircan açıkladı: Sağlıkta yıpranma payı 60 gün olacak

Dün, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıkladığı ve içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin de olacağı torba yasanın içinde 3 maddenin daha olduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre, torba yasa teklifine eklenen diğer maddeler şöyle:

— Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınması.

— Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artırılması. Gerekçede amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.

— Sağlık personeline de yıpranma hakkı verilmesi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.