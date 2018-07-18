Yeni bakanla birlikte: Liselere giriş sistemi sil baştan değişiyor

Eğitimde liyakat, kariyer ve adalet anlayışı içinde çalışacağını belirten Selçuk, liseye giriş sisteminde yaşanan sıkıntıların faturasının kendisine kesilmemesi gerektiğini belirtti. Selçuk, sorunların giderilmesi ve açıkta öğrenci bırakılmaması için çalışacağını kaydetti.
'MÜLAKATLAR KALDIRILMALI'
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Sekreter Musa Akkaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Selçuk'a eğitimin gündemindeki öncelikli konular ve sorunlar hakkında rapor sunuldu.
"– Yönetici atamalarındaki liyakatsizliğe son verilmeli, atamalarda mülakat kaldırılmalı.
– Tüm öğretmenler kadrolu olarak atanmalı.
– Öğretmenlere performans değerlendirme ve rotasyon sisteminden vazgeçilmeli.
– Kariyer basamakları ile ilgili yeni yasal düzenleme yapılmalı, zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmenlere tazminat ödenmeli.
– Okullarımıza ne idiğü belirsiz grup, cemiyet, vakıf ya da dernekler alınmamalı.
– Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli, hazırlık ödeneği tüm çalışanlara ödenmeli.
– Sendikal ayrımcılığın önüne geçilmeli."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)