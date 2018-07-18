CHP'li Usluer: Olağanüstü kurultaya giderek delegeyle yüzleşilmeli

24 Haziran'daki çifte seçimlerin ardından İnce’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde olağanüstü kurultayı toplaması çağrısı yapmasıyla başlayan tartışmada, imza toplama sürecinin başlatılmasıyla yeni bir aşamaya gelindi.

İmza toplama süreci devam ederken PM üyesi Gaye Usluer, BirGün gazetesinden Sebahat Karakoyun'a değerlendirmelerde bulundu. Usluer'in açıklamalarından bir kısım şöyle:

Türkiye’den gelen sese kulak veren, CHP’ ye yürekten bağlı kişiler olarak başarısızlığı irdelemeli, bir analiz yapmalıyız. Parti olarak oyumuzu koruyamadık ama cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, CHP’nin yıllardır aşamadığı eşiği aşarak yüzde 31’e ulaştı. Elbette bu oy oranı seçilmek için yeterli değil ancak ‘parti neden İnce’nin 8 puan gerisinde kaldı’ sorusuna yanıt aramak yerine, cumhurbaşkanlığı seçiminde beklenen oya ulaşılmadığına vurgu yapmak ‘cambaza bak’ anlayışından başka bir şey değil.

'DEĞİŞİM OLMADAN YEREL SEÇİMDE BAŞARI OLMAZ'

© AFP 2018 / ADEM ALTAN Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yorumu: İmza işine girmiyorum

Seçim sonuçları seçmen nezdinde CHP’nin sorgulanmasına neden oldu. Biz, değişim ve umut için seçimli olağanüstü kurultayı toplamak üzere harekete geçtik. Derdimiz yalnızca ‘CHP’nin genel başkanını değiştirmek’ değil. Ama elbette bu hareketin başında bir lider var. CHP ideolojik olarak netleşmeli, samimi olmalı tüzüğünde; programında yazdığı gibi sol, sosyal demokrat bir parti olmalı, yönetim anlayışı değişmeli. Bir kadro hareketi olmalı. Yerel seçim bahanesiyle delegeyle yüzleşmekten, hesap vermekten kaçınanlar bilmeli ki beklenen değişim ve yenileşmeyi yapmaksızın gidilecek yerel seçimlerden bir başarı sağlanamayacağı çok açık.

'BİZ AKP'Yİ ELEŞTİRİRKEN…'

Biz AKP’yi eleştirirken demokrasi, adalet, liyakat ve hesap verebilir olmaktan söz ediyoruz. Önce biz kendi partimiz içinde demokrasiyi, liyakati, adaleti ve hesap verebilirliği oluşturmalıyız. Bunun için parti tüzüğünde değişiklik yapılmalı ve olağanüstü kurultayın ardından öncelikli hedef demokratik bir tüzük olmalıdır.”