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20:29 18 Temmuz 2018
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    Aref Ghafouri

    Tedavi gören Aref, yaşananları anlattı: Yılanın öldüğünü zannedip yıkadım, kafese koyarken ısırdı

    © AA /
    Türkiye
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    Gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından ısırılan ve akşam saatlerinde özel bir uçakla Mısır’a getirilen illüzyonist Aref Ghafouri, olayın nasıl yaşandığını anlattı.

    Kobra yılanı tarafından ısırılan Aref Ghafouri.
    © Fotoğraf : DHA
    Aref: Ayaklarımı hareket ettiremiyorum, kısmi felç olabilirim
    Aref, bir Suriyeli tarafından kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi ve yaşananları şöyle anlattı:

    “Yılan çok hareketsiz duruyordu. Öldüğünü zannettim. Bakımı için kafesinden çıkardım ve yıkadım. Kafesine geri koyduğum sırada sağ kolumdan ısırdı.”

    Aref, zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını anlattı.

    'PANZEHİR SADECE MISIR'DA VAR'

    Kendisini ısıran yılanın Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan’da doğada yaşadığını söyleyen Aref, “Fransa ve Suudi Arabistan’da da panzehir üretiliyordu. Son üç senedir bu yılanın panzehri dünyada sadece Mısır’da var. Mısır’da da çok az bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın emriyle her hasta için dört tüp alabiliyorlar. 24 tüp toplamak için şu an panzehir yapılıyor” dedi.

    Aref Ghafouri
    © Fotoğraf : DHA
    Kobranın ısırdığı Aref'in vücudundaki zehir normalden fazla
    'HİS KAYBI VAR'

    Vücudunun bazı bölgelerini hissetmediğini belirten Aref, "Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var” ifadelerini kullandı. 

    ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

    Aref,  Mısır’a getirilmesi ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın kendisine yardımcı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Aref, özellikle eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı’ya şükranlarını 

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    Etiketler:
    Kobra yılanı, Aref Ghafouri, Mısır, Türkiye
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