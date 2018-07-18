Yerel yönetimlere düzenleme: İller 'Bütünşehir' sayılacak, belediye başkanlarının yetkisi artacak

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, 24 Haziran seçimlerinin ardından sırada yerel yönetimlerin yapılandırılması bulunuyor. Seçimlere ilişkin düzenlemelerin bir yıl önceden yapılması yönündeki Anayasal zorunluluk nedeniyle taslak Mart ayında bitti ancak MHP'nin itirazı üzerine askıya alındı.
İl belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan 'Yetki karmaşası' gerekçe gösterilerek 30 büyükşehir dışındaki 51 ilin 'Bütünşehir' olmasına MHP 'daha kapsamlı bir çalışma yapılmalı' diyerek onay vermedi.
'BELEDİYELERİN SINIRLARI İLİN MÜLKİ SINIRLARINA KADAR GENİŞLETİLECEK'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idari yapılanmalara ilişkin yetkilerini kullanarak yayımlayacağı bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yerel yönetimlerde istediği düzenlemeleri yapma olanağı da bulunuyor. İl belediye başkanının yetkilerinin artacağı yeni modelde yer alması beklenen düzenlemelerin şöyle olacağı belirtildi:
— Belediyelerin sınırları ilin mülki sınırlarına kadar genişletilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde tüm il genelinde yaşayanlar oy kullanabilecek.
— Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilçe belediyeler üzerindeki etkinliği ve denetimi artırılacak.
— İl özel idareleri kapatılacak, tüm kaynak ve yetkileri belediyelere devredilecek.
— Küçük belediyeler kapatılacak ya da en yakınındaki belediye ile birleştirilecek.
— Belediyelerdeki üst düzey yöneticiler Cumhurbaşkanlığı'nda olduğu gibi başkanla göreve gelecek ve görevin bitiminde ayrılacak.
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