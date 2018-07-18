Yerel yönetimlere düzenleme: İller 'Bütünşehir' sayılacak, belediye başkanlarının yetkisi artacak

Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya başkanlığında çalışan komisyonun taslak raporunu tamamladığı, buna göre tüm illerin 'Bütünşehir' sayılacağı ve belediye başkanlarının il genelinde yetkilerinin artırılacağı belirtildi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, 24 Haziran seçimlerinin ardından sırada yerel yönetimlerin yapılandırılması bulunuyor. Seçimlere ilişkin düzenlemelerin bir yıl önceden yapılması yönündeki Anayasal zorunluluk nedeniyle taslak Mart ayında bitti ancak MHP'nin itirazı üzerine askıya alındı.

İddiaya göre il, ilçe yönetimlerini yeniden oluşturan, belde sistemini tamamen kaldıran ve bütünşehir uygulamasını Türkiye geneline yaygınlaştıran düzenleme AK Parti ile MHP arasında tartışmalara yol açtı.

İl belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan 'Yetki karmaşası' gerekçe gösterilerek 30 büyükşehir dışındaki 51 ilin 'Bütünşehir' olmasına MHP 'daha kapsamlı bir çalışma yapılmalı' diyerek onay vermedi.

'BELEDİYELERİN SINIRLARI İLİN MÜLKİ SINIRLARINA KADAR GENİŞLETİLECEK'



Habere göre, 24 Haziran sonrası yeni sistemi anlatan resmi belgelerde yeni yerel yönetim modeliyle ilgili olarak yer alan "Mevcut yetkileri genel olarak devam edecek olmakla birlikte, yerel yönetimlerin yetkileri, yerel ihtiyaçların çeşitlenmesi, hizmetin gereklilikleri, yerinden ve etkin hizmet sağlanabilmesi için kamu yararına genişletilmesi yönünde adımlara ihtiyaç duyulabilir" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idari yapılanmalara ilişkin yetkilerini kullanarak yayımlayacağı bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yerel yönetimlerde istediği düzenlemeleri yapma olanağı da bulunuyor. İl belediye başkanının yetkilerinin artacağı yeni modelde yer alması beklenen düzenlemelerin şöyle olacağı belirtildi:

— Belediyelerin sınırları ilin mülki sınırlarına kadar genişletilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde tüm il genelinde yaşayanlar oy kullanabilecek.

— Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilçe belediyeler üzerindeki etkinliği ve denetimi artırılacak.

— İl özel idareleri kapatılacak, tüm kaynak ve yetkileri belediyelere devredilecek.

— Küçük belediyeler kapatılacak ya da en yakınındaki belediye ile birleştirilecek.

— Belediyelerdeki üst düzey yöneticiler Cumhurbaşkanlığı'nda olduğu gibi başkanla göreve gelecek ve görevin bitiminde ayrılacak.