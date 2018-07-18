Tutuklu papaz Brunson'ın avukatı: Müvekkilim bugün serbest kalabilir

Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamasında bugün iddia makamının son üç tanığı dinlenecek.
Mahkemeler yargılama esnasında delillerin karartılmasını engellemek amacıyla ya da kaçma riskini göz önünde bulundurarak sanığın tutuklu yargılanmasına karar verebiliyor.
20 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li protestan din adamı Brunson, 'Fethullah Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla' ve 'PKK örgütünü desteklemekle' suçlanıyor. Brunson hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'casusluk yaptığı' suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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Hemen ardından ABD'deki 66 senatör de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen yazdıkları mektupla, Brunson'ın tutukluluğuna son verilmesi için çağrıda bulunmuştu.
Trump yönetimi ayrıca, Brunson hakkındaki suçlamaların düşmemesi hâlinde Türkiye'ye karşı cezalandırıcı 'tedbirler' alabileceği sinyali vermiş, sonrasında ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 satışını bloke eden tasarıya onaylamıştı.
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