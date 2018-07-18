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20:28 18 Temmuz 2018
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    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

    Bedelli askerlik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu: 28 günlük eğitim de tasarıda

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu 'torba kanun' teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Muş, bedelli askerlik düzenlemesinde 28 günlük temel askerlik eğitiminin de olduğunu da açıklarken bu süreçte çalışanların ücretsiz izinli sayılacağını söyledi.

    AK Partili Muş, bedelli askerliğin de içinde bulunduğu torba kanunu TBMM Başkanlığı'na sunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Burhan Kuzu
    © Fotoğraf : Twitter
    AK Partili Kuzu'dan bedelli askerlikte '28 gün şartı' açıklaması
    - Teklifimizi Meclis Başkanlığımıza teslim etmiş bulunmaktayız. Teklif içerisinde bedelli askerlikle ilgili düzenleme bulunmaktadır.

    31 ARALIK 1993 ÖNCESİ

    — Basında da bazı detaylar yazıldı. Ben rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25.

    ENGELLİ VATANDAŞLAR

    — Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu teklifle beraber askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Bunlar tabi 28 gün temel askerliğe tabii olmayacaklar. Diğer bütün bu teklif kapsamında istifa edecek olanlar 28 günlük temel askerlik eğitimine tabii olacaklardır.

    Türk asker
    © AA / Arşiv
    CHP ve MHP'den bedelli askerlik açıklaması
    YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLAR

    — Yurtdışında yerleşik olan vatandaşlarımız için 2000 euro'luk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklardır.

    28 GÜN DEĞİŞMİYOR

    — (28 günle ilgili düzenleme olacak mı?) Teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir.

    ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAKLAR

    — Kamuda ve özel sektörde çalışanlar, askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek. Ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri fesih olmayacaktır. 28 günlük temel askerlik eğitimini yerine getirebileceklerdir.

    1.3 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

    — Bundan önceki düzenlemede 200 bin kişinin müracaat ettiğini görüyoruz. Daha fazla rakamı beklemekteyim. Şu an için 1 milyon 324 bin civarında kişiyi ilgilendirmektedir düzenleme. Geçmiş dönemdeki katılımın çok çok daha üzerinde olacağını düşünüyorum.

    — Askerlik hizmetine başlamamış olanlar başvurabilecek. Başlamış olanlar zaten bir süreç içerisinde.

    —  (1 Ocak 1994'lüler dahil mi?) 1 Ocak'ı koyarsınız, 2 Ocak bir gün der. Dolayısıyla bir noktada kesilmesi gerekiyor. 1 Ocak 94 veya 95 gibi uzatma yapılmayacaktır.

    3 AY İÇİNDE BAŞVURU 

    Teklife göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamayıp, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. 

    Etiketler:
    Torba kanun, Bedelli askerlik, AK Parti, Mehmet Muş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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